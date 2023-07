1860-Vereinsmanagerin Viola Oberländer gehört zur Hyrox-Weltspitze: „Du brauchst Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer“

Von: Nico-Marius Schmitz

Fitness-Enthusiastin: Viola Oberländer. © Adrian Vallejos

Viola Oberländer arbeitet als Vereinsmanagerin beim TSV 1860 München e. V. Und überzeugt neben der Arbeit als Athletin. Unter anderem bei der Trendsportart Hyrox, bei der Weltmeisterschaft gab es einen hervorragenden fünften Platz.

Viola Oberländer, wie lief Ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft?

Leider sehr suboptimal. Ich habe Anfang des Jahres meinen Trainingsplan nochmal angepasst und umgestellt hatte aber bereits seit ein paar Wochen Probleme mit der Hüfte. Dank ordentlich Physiotherapie, wurde es besser und ich konnte nach Plan trainieren. Die Ergänzungen waren super und schon sehr schnell war die Leistungssteigerung bemerkbar. Leider wurde ich dann krank, nur eine Erkältung, aber diese zog sich hartnäckig über fünf Wochen und limitierte mich in meinem Training natürlich sehr. Circa zwei Wochen vor der WM war ich dann wieder soweit gesund, dass ich trainieren konnte, allerdings war die Zeit dann sehr knapp. Dennoch ist offensichtlich von den vorangegangenen Trainingserfolgen etwas hängen geblieben und der Wettkampf lief deutlich besser als erwartet.

Sie sind sportlich sehr aktiv, was zeichnet Hyrox für Sie aus?

Hyrox wirkt auf den ersten Blick einfach, man kennt alle Übungen und weiß somit was einen (vermeidlich) erwartet. Schaut man hinter die Fassade und beschäftigt sich etwas mehr mit dem Training, merkt man jedoch schnell, wie komplex das ganze System ist. Man braucht Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Es reicht nicht nur, wenn man ausreichend Kraft hat um die Gewichte zu bewegen, man muss auch auf einen Kilometer mittlerweile wirklich sehr schnell laufen können und das ganze über mehr als 60 Minuten durchhalten. Allen Anforderungen im Training gerecht zu werden, die Pläne immer neu anzupassen und zu versuchen das Maximum im Bereich der „Hybrid-Athletes“ herauszuholen, reizt mich sehr. Die Komplexität, das abwechslungsreiche und umfangreiche Training zeichnet Hyrox aus und fasziniert mich.



Wie lief der Wettbewerb, waren Sie zufrieden?

Aufgrund der Erkrankung vorher, bin ich ohne große Ambitionen und verhältnismäßig gelassen in den Wettkampf gestartet. Ich wollte gucken was geht, wusste aber wirklich nicht, was ich an Leistung erbringen konnte, da ich lange keine intensiven Einheiten trainieren konnte. Es lief gut, mit Platz 5 und nur 3 Sekunden Abstand auf Platz 4, war ich hinter vier Amerikanerinnen die beste Europäerin und somit generell recht zufrieden. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich darauf ausruhen will, ein paar Plätze nach oben sind es ja noch und der Fokus liegt nun wieder auf der kommenden Saison.

Wie sieht aktuell eine Trainingswoche bei Ihnen aus?

In der Regel (Wettkampfwochen ausgenommen) trainiere ich 2x am Tag, 7 Tage die Woche, wenn es die Arbeit zulässt teilweise auch 3x, dann gehe ich in der Mittagspause laufen. Unter der Woche morgens und abends, am Wochenende ist es etwas flexibler. Das Training ist ein Mix aus vielen lockeren Laufeinheiten, wenigen intensiven Laufeinheiten, klassischem Krafttraining und dann natürlich auch 2-3x pro Woche eine Kombination aus Laufen und Kraft- bzw. den hyroxspezifischen Übungen. Die Trainingswochen ändern sind immer an die entsprechende Phase angepasst und variieren.



Liegt Ihr Fokus in der Zukunft weiter auf Hyrox-Wettbewerben?

So lange ich die Qualifikation für die Elite im Hyrox schaffe, wird der Fokus sicherlich dort liegen. Dennoch werde ich meine Ziele im Spartan Race und Deka Fit ebenfalls weiter verfolgen und an den Wettbewerben teilnehmen.