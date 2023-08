TSV 1860 empfängt VfB Lübeck: Hier sehen Sie die Löwen live im TV und Stream

3. Liga

+ © IMAGO/Herbertz / MSV Duisburg Der TSV 1860 hat die ersten zwei Saisonspiele gewonnen. © IMAGO/Herbertz / MSV Duisburg

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Korbinian Kothny schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der TSV 1860 empfängt am 3. Spieltag der 3. Liga den Aufsteiger VfB Lübeck. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Es läuft beim TSV 1860 München. Die Löwen stehen nach zwei Spieltagen in der 3. Liga etwas überraschend an der Tabellenspitze. Beim MSV Duisburg gelang der Mannschaft von Coach Maurizio Jacobacci am Samstag ein ungefährdeter 3:0-Erfolg.

TSV 1860 gegen VfB Lübeck: 3. Liga live im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

und dem wird leider übertragen. Die TV-Rechte der 3. Liga teilen sich derzeit der Streaminganbieter Magenta Sport und die ARD mit ihren Dritten Programmen.

TSV 1860 startet mit zwei Siegen in die Saison

Damit sind die Löwen weiter ohne Punktverlust und ohne Gegentreffer. Das war nach der sehr durchwachsenen Vorbereitung und zähen Kaderzusammenstellung im Sommer nicht unbedingt zu erwarten. Es scheint aber, als hätte es Jacobacci geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine funktionierende Mannschaft zu formen.

Bestes Beispiel: Neuzugang Joel Zwarts. Der Stürmer wurde vor weniger als zwei Wochen verpflichtet und stand in Duisburg prompt in der Startelf. Der 1,90-Hüne zahlte das Vertrauen von Jacobacci mit zwei Treffern mehr als zurück.

TSV 1860 gegen VfB Lübeck: 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem und dem sowohl als auch im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 22. August 2023, um 18.45 Uhr mit den Vorberichten, um 19.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

Aufsteiger Lübeck noch ohne Sieg in dieser Saison

Generell war der Italiener mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als einverstanden und attestierte seinen Löwen beim MSV eine „grandiose Mannschaftsleistung von A bis Z.“

Bereits am Dienstag können die Löwen nachlegen. In der ersten englischen Woche der Saison empfängt 1860 am Dienstag um 19 Uhr Aufsteiger VfB Lübeck im Grünwalder Stadion. Jacobacci forderte vor dem Duell von seiner Mannschaft: „Es gilt aber, weiterhin demütig zu bleiben. Wir dürfen nicht das, was wir uns in den ersten beiden Spielen aufgebaut haben, wieder hinwerfen!“

Der VfB ist währenddessen mit zwei Remis in die Saison gestartet und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gelingt dieser ausgerechnet in München? Das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt, sondern nur von Magenta. Zudem können sie über unseren Live-Ticker das Spiel verfolgen. (kk)