Löwen verspielen Führung in der Nachspielzeit – Am Ende steht ein peinliches Unentschieden

Von: Stefan Schmid

Konsternierte Löwen nach dem Schlusspfiff. © IMAGO/Cathrin Müller /M.i.S.

Im Spiel Eins nach Michael Köllner sehen die Löwen bis zur letzten Sekunde wie der sichere Sieger aus. Dann schlägt Pascal Richter zu. Der Ticker zum Nachlesen.

VfB Oldenburg gegen TSV 1860 München: 2:2 (0:0)

Traumtor und Last-Minute-Joker schocken Sechzig: In drei Minuten 2:0-Führung verspielt

Der Live-Ticker vom Marschweg-Stadion zum Nachlesen.

Update vom 5. Februar, 11.55 Uhr: Die Aufstellung der Löwen ist da und die hat eine knüppeldicke Überraschung zu bieten! Tatsächlich startet Quirin Moll, der wohl mit Tim Rieder die Doppelsechs besetzen wird. Die Position des gelbgesperrten Rechtsverteidigers Yannick Deichmann nimmt Leandro Morgalla ein. Dessen Stammposition in der Innenverteidigung übernimmt Jesper Verlaat, der zuletzt nur auf der Bank Platz genommen hatte.

Erstmeldung vom 5. Februar: Oldenburg - Fünf Tage nach der Trennung von Cheftrainer Michael Köllner treten die Löwen beim VfB Oldenburg an. Auch wenn Interimstrainer Günther Gorenzel-Simonitsch seiner Mannschaft vor allem das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückgeben will, könnten trotzdem einige Spieler eine neue Chance bekommen.

TSV 1860 beim VfB Oldenburg im Live-Ticker: Löwen auf der Suche nach alter Stärke

Mit der Entlassung von Michael Köllner hat der TSV 1860 München die letzte Möglichkeit gezogen, doch noch das angestrebte Saisonziel Aufstieg zu erreichen. So befanden sich die Löwen in den vergangenen Spielen nicht nur in einer Ergebniskrise, auch die spielerische und taktische Entwicklung stagnierte, befand sich teilweise sogar im freien Fall.

Die Verantwortung, den vielfachen Turnaround zu schaffen, liegt nun beim eigentlichen Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel-Simonitsch. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird der Österreicher den Platz auf der Bank einnehmen. „Es geht darum, den Jungs den Glauben zurückzugeben, sie knallhart an ihre Stärken zu erinnern“, äußert sich Gorenzel zu einem seiner ausgerufenen Ziele.

1860 München gegen VfB Oldenburg im Live-Ticker: Vertraut Gorenzel auf erfahrene Kräfte?

Zu den Aufgaben eines Trainers, besonders im Umfeld von 1860, gehört selbstverständlich die psychische Komponente. Nichtsdestoweniger müssen auch knallharte Personalentscheidungen getroffen werden. Ein erstes Zeichen wurde dabei schon mit der Nominierung des Spieltagskaders getroffen. Mit nach Oldenburg reist so der zuletzt nicht mehr berücksichtigte Erik Tallig, und auch Quirin Moll, im Winter eigentlich schon aussortiert, steht wieder im Kader.

Quirin Moll führte nach dem Köllner-Aus die Mannschaft bei einer Laufeinheit an. © Imago/Ulrich Wagner

Während die einen eine neue Chance bekommen könnten, fuhren andere erst gar nicht mit zum Auswärtsspiel. Dazu zählen Youngster Marius Wörl und Daniel Wein. Fraglich bleibt aber, ob die Kader-Entscheidungen sich sogleich in der Startelf niederschlagen werden. Es wäre jedenfalls eine handfeste Überraschung, wenn ein Moll, der nicht im Trainingslager in Belek war, gegen Oldenburg beginnen würde. (sch)