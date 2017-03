Pereira über Liendl: „… dann wäre er ein Topspieler“

München - 1860-Trainer Vitor Pereira erklärt, was ihm bei Würzburg-Matchwinner Michael Liendl immer noch fehlt.

Den Wochenend-Urlaub in Lech am Arlberg hatte sich Michael Liendl verdient. Eine Vorlage und ein verwandelter Elfer beim 2:1 gegen Würzburg – acht Tore und zwei Assists stehen seit Freitag auf dem Scorerkonto des Österreichers. Keine schlechte Bilanz eigentlich. Für einen Ersatzspieler.

„Ich kenn‘ mich auch nicht mehr aus“, sagte Liendl auf sein Pendlerdasein zwischen Baum und Borke angesprochen. „Keine Ahnung, was da los ist. Ich denke, ich habe unter dem Strich genug Argumente abgeliefert, dass ich von Start weg spielen kann.“ Nur eben nicht die richtigen für Trainer Vitor Pereira. Seit der Pressing-Freund aus Portugal sportlich Regie führt in Giesing, stand Liendl nur einmal in der Startelf – beim 0:2-Pokaldebakel in Lotte. Vergangene Woche in Hannover reichte es für den Edeltechniker nicht einmal zu einem Kaderplatz. „Er ist ein Spieler mit besonderer Qualität“, sagt Pereira über Liendl. „Ich wünsche mir, dass er ab und an mehr Zweikämpfe führt und mehr läuft. Dann wäre er ein Topspieler. Ich freue mich, dass er unzufrieden ist, das zeigt seine Professionalität. Er soll weiter Gas geben.“

Stefan Aigner nimmt’s mit Humor. „Er hat mich als Zimmerpartner, da baue ich ihn immer wieder auf“, witzelte der Ex-Kapitän nach dem Würzburg-Spiel. „Dann kommt er rein, macht ein Tor, legt eins auf… Nein, ernsthaft: Der Liendi ist nicht umsonst der Topscorer bei uns. Er hat die Lockerheit und Leichtigkeit, die du als Zehner brauchst. Er hat unserem Offensivspiel in der zweiten Halbzeit sehr gut getan, weil er einer ist, der die Bälle gut verteilt – ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns.“

Bilder und Noten zum Löwen-Sieg gegen die Würzburger Kickers Zur Fotostrecke

Ob das auch Pereira so sieht? Zweifel müssen erlaubt sein. Liendls Vertrag bei den Löwen läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung erscheint angesichts der längst nicht abgeschlossenen Umbaumaßnahmen des Kaders als wenig wahrscheinlich. „Prinzipiell muss der Verein ein Gespräch suchen“, weiß Liendl. „Wenn er das nicht tut, will er nicht verlängern.“

Mit 31 Jahren gibt sich der gebürtige Steirer keinen Illusionen mehr hin. Bereits im Winter soll Sturm Graz angeklopft haben, doch Liendl schwebt eher ein Engagement in exotischeren Gefilden vor. Ein „kleines Abenteuer“ wünsche er sich noch zum Karrierefinale, verriet er im Trainingslager. China, Amerika, Australien. „Das würde mich reizen.“