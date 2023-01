TSV 1860 bei Waldhof Mannheim JETZT live: Traumstart verpufft! Löwen gehörig unter Druck

Von: Korbinian Kothny

Die Löwen liefern sich ein packendes Duell in Mannheim. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Der TSV 1860 München muss im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 bei Waldhof Mannheim ran. Starten die Löwen ihre Aufholjagd? Der Liveticker.

SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München 0:1 (-:-)

Löwen in Verfolgerposition: Gibt Transfercoup Raphael Holzhauser sein Debüt?

Anpfiff ist um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion. Wir berichten im Liveticker.

München – Kommt er oder kommt er nicht? Das war die alles überstrahlende Frage des TSV 1860 München in der Winterpause. Die Rede ist natürlich von Raphael Holzhauser. Der Transferpoker um den Mittelfeld-Regisseur beschäftigte die Löwen in der vergangenen Woche vermeintlich mehr als das eigene Trainingslager in Belek.

Letztendlich gelang es Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel den Österreicher zu verpflichten. Allerdings wurde der 29-Jährige erst am Mittwoch vorgestellt und konnte nicht wie eigentlich geplant am Trainingslager in Belek teilnehmen.

TSV 1860: Bekommt Holzhauser die Spielgenehmigung?

Ist der zweimalige österreichische A-Nationalspieler trotzdem eine Option für den Jahresauftakt beim SV Waldhof Mannheim? Bei der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte 1860-Coach Michael Köllner, dass die Spielgenehmigung für Holzhauser noch fehle, gab sich aber optimistisch: „So, wie es aktuell ausschaut, können wir das schon bis Samstag hinbekommen.“ Und tatsächlich hat Holzhauser die Spielgenehmigung mittlerweile erhalten.

Abgesehen vom verspäteten Holzhauser-Transfer spricht Köllner aber von einem „überragenden Camp“ in Belek. Nach wie vor ordnet man bei den Löwen alles dem alles Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga unter. Und die Sechzger sind gleich beim ersten Pflichtspiel im neuen Jahr unter Zugzwang.

TSV 1860: Gute Ausgangsposition verspielt

Die hervorragende Ausgangssituation dank des überragenden Liga-Starts ist mittlerweile verspielt. In den acht Ligaspielen nach der Länderspielpause Ende September gelang der Köllner-Elf lediglich zwei Siege und holte insgesamt nur acht Punkte in dieser Phase. Die Folge: Der TSV 1860 ist mittlerweile auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht.

Allerdings ist der Rückstand auf den Tabellendritten, Wehen Wiesbaden, mit einem Punkt und den Zweiten, Saarbrücken, mit drei Punkten noch überschaubar. Dennoch sollte in Mannheim ein Sieg für die Löwen her, um die eigenen Ansprüche zu untermauern.

SV Waldhof Mannheim vor Verpflichtung von Ex-Löwe Pledl

Ein Spaziergang wird die Aufgabe beim Waldhof aber mit Sicherheit nicht. Die Mannheimer sind die heimstärkste Elf der 3. Liga und lauern mit nur vier Punkten Rückstand auf die Löwen auf dem 8. Tabellenplatz. Auch personell haben sich die Badener verstärkt. Vom Karlsruher SC kam Linksverteidiger Luca Bolay. Zudem trainierte Ex-Löwe Thomas Pledl in der vergangenen Woche in Mannheim mit und steht kurz vor einer Vertragsunterschrift, wie mannheim24.de berichtet.

Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Vorrunde auch beim TSV 1860 fitgehalten, bei den Löwen entschied man sich jedoch gegen eine Verpflichtung. Ein Einsatz von Pledl gegen seinen Jugendklub kommt allerdings voraussichtlich zu früh. Kann Waldhof dem TSV 1860 trotzdem ein Bein stellen oder starten die Löwen perfekt ins neue Jahr? Wir berichten im Liveticker. (kk)