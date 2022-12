UNESCO-Löwen - so wertvoll wie die bayerische Weißwurst

TSV 1860: Drei weihnachtliche Themen

© TSV 1860

Ein Dankesschreiben, ein Feuerwerk zur Unzeit und Neues zum kostspieligen Weihnachtswunsch von Michael Köllner. Drei Löwen-Themen über die man bzw. Fan spricht.

Weihnachtsbrief

Mit einigem Stolz haben die Löwen auf den UNESCO-Beschluss reagiert, die „gemeinwohlbasierte Sportvereinskultur“ ins Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbe aufzunehmen. „Mehr als 200 Jahre reichen die Anfänge des Sportvereinswesens zurück – fast schon so lang ist auch der TSV München von 1860 ein aktiver Teil davon“, schreibt das Präsidium in einem Brief an die 24 000 Mitglieder. Darüber hinaus heißt es in den Zeilen, die Robert Reisinger und seine beiden Vizes verfasst haben: „Vielen DANK für Euren Einsatz während des vergangenen Jahres im Zeichen des Löwen. Ob als ehrenamtliche Übungsleiter, Ausbilder und Funktionäre in den Amateur-Abteilungen, als haupt- und nebenberuflich Beschäftigte auf der Geschäftsstelle, als Sportlerinnen und Sportler oder als fördernde Mitglieder – Eure Leidenschaft, Euer Engagement, Eure Kreativität und Eure Innovationskraft machen unseren Verein bedeutsam. (...) Die Löwen zählen heute zu den 30 mitgliederstärksten deutschen Sportvereinen. Beim TSV München von 1860 treiben wir zusammen Sport, fiebern als Fans mit, schaffen soziale Räume, sorgen für vielfältige Angebote in allen Altersstufen, fördern die Persönlichkeitsentwicklung und pflegen unsere Vereinskultur. Kurzum: Wir tragen zum Gemeinwohl in unserer Gesellschaft bei.“ Anders ausgedrückt: Das besondere Löwen-Feeling macht die Menschen in Giesing so glücklich wie die bayerische Weißwurst, die ja auch schon für die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes vorgeschlagen wurde.

Weihnachtstransfer

Bekommt Michael Köllner seinen erhofften Neuzugang Nr. 10? Aktueller Stand: Als Weihnachtsgeschenk wird’s eng, aber bis zum Trainergeburtstag am 29. Dezember könnte es klappen. Fix ist, dass sich ein treuer Sponsor bereit erklärt hat, Mister X zu finanzieren. Nun sind die Gremien am Zug und müssen entscheiden: Ist am Ende der Saison das sportliche oder das wirtschaftliche Abschneiden wichtiger? Von Ersterem ist auszugehen. Sportchef Günther Gorenzel jedenfalls braucht nur noch das „Go“, um die Gespräche zu finalisieren. Unsere Zeitung weiß: Die Tendenz geht dahin, jetzt in eine Spitzenkraft zu investieren, nachdem der Kader im Sommer ja eher in der Breite verstärkt worden ist.

Feuerwerk

Silvester ist erst in ein paar Tagen, doch so lange wollte die aktive Fanszene nicht warten. Feuerwerk in den Blöcken gab es nicht nur einmal in den ersten 17 Spielen – besonders intensiv loderte es beim 1:4 in Elversberg – was nun ein teures Nachspiel hat. Das „Fehlverhalten der Fans“ (DFB), zu dem auch Becherwürfe zählen, kostet den Drittligisten 28 400 Euro, umgerechnet also fast drei Spielermonatsgehälter. Pyro-Skeptiker warten schon länger auf eine offizielle Rüge der Vereinsführung, doch dafür ist das Thema zu heikel. Die interne Haltung ist: Becherwürfe gehen gar nicht – Pyro-Strafen aber auch nicht (weil sie fast alle Proficlubs betreffen). Für die Ultras ist der Fall klar: Ein kontrolliertes Abbrennen von Bengalos muss möglich sein. Weil’s aus ihrer Sicht ein Stück Fankultur ist – auch wenn’s nicht auf der UNESCO-Liste steht.