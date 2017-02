Weiß-blaue Winter-Transferbilanz - so könnte 1860 jetzt spielen

Spielen die Löwen am Freitag gegen Bielefeld mit dieser Aufstellung? Die Alternativen jeweils in kleiner Schrift.

München - Rochade bei den Löwen: Der TSV 1860 hat auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen - doch auch Abgänge vermeldet der Verein. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand.

Das war ein spektakulärer Transfer-Winter bei den Löwen. Mit Abdoulaye Ba, Christian Gytkjaer, Amilton und Lumor verpflichteten die Löwen gleich vier Spieler – und haben mit Mittelfeldspieler Frank Boya (20) in letzter Minute den fünften Transfer fix gemacht. Der Kameruner Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2018 beim TSV 1860 unterschrieben. Auch bei den Abgängen passierte am Dienstag noch was. Schon im Trainingslager sagte Coach Vitór Pereira: „Ich mag es nicht, mit 30 Spielern arbeiten zu müssen!“

Tor: Nachdem sich Relegationsheld Vitus Eicher schon in Richtung Heidenheim verabschiedete, kämpfen jetzt mit Zimmermann und Ortega zwei gleich starke Torhüter um den Platz, wobei Ortega wohl aktuell die Nase vorne hat. Die Löwen sondieren nachtz-Informationen den Markt, Anton Kanibolotsky von Shakhtar Donezk soll einer der Kandidaten sein.

Abwehr: Gegen Greuther Fürth war die Löwen-­Dreierkette nicht gerade ein Bollwerk. Aus diesem Grund könnte Abdoulaye Ba schon am Freitag in Bielefeld in die Startelf rücken und Mauersberger ersetzen. Auf der linken Seite ist Uduokhai mit starken Leistungen geschätzt, rechts dürfte Boenisch, obwohl er gegen Fürth nicht die beste Figur machte, seinen Platz behalten. Pereira betonte, dass er den vielseitigen Verteidiger schätzt, weil er einen guten vertikalen Ball spielen kann.

+ Hat das Training und sein Team im Blick: Vitor Pereira. © sampics / Stefan Matzke Mittelfeld: Gegen Fürth kam zu wenig aus dem Mittelfeld. Während Lacazette ohnehin gesetzt sein dürfte, könnte sich Liendl mit seinem Tor in die erste Elf geschossen haben. Das blau-weiße Stehaufmanderl wird also an der Grünwalder Straße bleiben – aber wohl nur bis zum Sommer. Auf der linken Seite könnte Wittek seinen Platz verlieren. Nachdem seine Leistungskurve am Ende der Hinrunde nach oben ging, zeigte er gegen Fürth wenig. Die Chance für Neuling Lumor? Der 20-jährige Ghanaer kam von Portimonense und soll die Seite beleben. Rechts dürfte Stojkovic, auch aus Mangel an Alternativen, spielen.

Angriff: Mit Mugosa wird ein Stürmer bis zum Saisonende an den Karlsruher SC ausgeliehen. Neuzugang Christian Gytkjaer wird es freuen – für ihn wäre jetzt die Mittelstürmerposition frei, vielleicht schon am Freitag. Ribamar steht als Ersatz bereit. Derweil wurde das Interesse von Würzburg an Daylon Claasen bekannt. Er bekam vom Verein aber keine Freigabe. Seine nächste Wechselchance ist im Sommer, da läuft sein Vertrag aus. Auch Matmour spielt bei Pereira keine Rolle mehr, er sollte wohl einen Auflösungsvertrag unterschreiben, lehnte dies aber ab. Auf der linken Seite streiten sich Olic und Aycicek um einen Platz, rechts muss Kapitän Stefan Aigner sich gegen die Neuverpflichtung Amilton durchsetzen.

Es ist aber fraglich, ob Pereira seinen Kapitän, trotz schwacher Leistungen in den letzten Spielen, auf die Bank setzen würde.

