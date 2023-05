TSV 1860: Deichmann unterschreibt Dreijahresvertrag beim FC Ingolstadt

Von: Uli Kellner

Teilen

Immer mit vollem Einsatz: Yannick Deichmann, der vom TSV 1860 zum FC Ingolstadt wechselt. © Imago

Jetzt ist es amtlich: Yannick Deichmann wird noch maximal einmal für 1860 auflaufen – am Samstag in Zwickau. Danach spielt er bis 2026 für den FC Ingolstadt.

Am Mittwoch absolvierte Deichmann den obligatorischen Medizincheck beim FC Ingolstadt, am Donnerstag informierte der umworbene Profi die Löwen-Bosse über seinen Entschluss, den Verein zu verlassen (wir berichteten). Am Montag unterschrieb der Hamburger dann einen Vertrag beim Ligakonkurrenten FC Ingolstadt – nach Informationen unserer Redaktion über drei Jahre (zwei Jahre fix plus Option auf eine weitere Saison).

Deichmann: 1860 konnte nur zwei Jahre anbieten - und das schlechtere Grundgehalt

Deichmanns Wechsel: Er zog sich über Wochen hin, da der Fanliebling grundsätzlich gerne bei 1860 geblieben werde. Was dagegen sprach: die mangelhafte Aussicht auf sportliche Erfolge (massive Etatkürzung, Spieler-Exodus) – und das Gesamtpaket des Audi-Clubs mit dem die Löwen nicht mithalten konnten.

1860 hatte dem Führungsspieler nur zwei weitere Jahre geboten – und das schlechtere Grundgehalt. Beim FCI kann Deichmann überdurchschnittlich gut verdienen für einen Drittligaprofi (Grundgehalt 20 000 Euro pro Monat - mit Prämien bis zu 25 000 Euro), zudem trifft er seinen Ex-Trainer Michael Köllner wieder. Dieser hatte Deichmann vom Offensivspieler zum Rechtsverteidiger umgeschult – eine Position, die der Hamburger auch künftig bevorzugt spielen will.

Marius Wörl: Woanders kann er zum Großverdiener aufsteigen

Offen ist weiterhin die Zukunft von Marius Wörl (19), der bei 1860 zuletzt mit Deichmann im defensiven Mittelfeld gespielt hatte. Unsere Zeitung weiß: Auch Wörl kann bei einem Wechsel zum Großverdiener aufsteigen. Ihm soll mindestens ein Angebot vorliegen, bei dem 1860 nicht ansatzweise mitgehen kann. Immerhin: Bei Coach Maurizio Jacobacci ist er Stammspieler. Der einzige Trumpf, mit dem die Sparlöwen aktuell (vielleicht) punkten können.