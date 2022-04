Zittersieg gegen neun Freiburger: Löwen versäumen es, ihr Torverhältnis aufzubessern

Von: Uli Kellner

Mehr Ärger als gedacht mit den Sportclub-Bubis: Dachte sich wohl auch Freistoß-Kunstschütze Richard Neudecker. © imago

Packende Duelle mit Zweitligisten – davon dürfen die Löwen seit gestern wieder träumen. Zunächst, weil sie ihrem ersten Saisonziel – erneute Teilnahme am DFB-Pokal – durch das Vorrücken auf Platz vier näher gekommen sind.

In zweiter Linie, weil mit dem 2:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg II die Chance gewahrt wurde, die Aufstiegsplätze anzugreifen, auf denen sich alle drei Teams, die sie aktuell besetzen, keine Blöße gaben.

Magdeburg siegte sich nach Minikrise der Meisterschaft entgegen (4:2 gegen Köln). Lautern festigte Platz zwei mit einem 2:1-Sieg in Würzburg. Braunschweig siegte ebenfalls, wenn auch etwas wackliger (1:0 in Wiesbaden). Und die Löwen? Die bleiben dran, versäumten es aber gegen am Ende neun Freiburger, ihr Torverhältnis aufzubessern

TSV 1860: Köllner wechselte alles ein, was er an Defensivkräften noch hatte

Für beide Mannschaften kam es einer Erlösung gleich, als Schiedsrichter Nicolas Winter nach sechsminütiger Nachspielzeit das personell ungleiche Duell beendete. Entkräftete Freiburger sanken zu Boden, den Gästen aus München dagegen schien es peinlich zu sein, gegen zwei Mann weniger noch derart unter Druck geraten zu sein. Die Schlussphase: Nicht etwa ein Sturmlauf entfesselter Gäste, sondern geprägt von purer Löwen-Angst, sich gegen neun Sportclub-Bubis noch das 2:2 einzufangen. Trainer Michael Köllner wechselte alles ein, was er an Defensivkräften auf der Bank hatte. Selbst die beiden Torschützen mussten runter: Freistoß-Schlitzohr Richard Neudecker mit Schmerzen am linken Knöchel (nichts Ernstes) – und Premieren-Torschütze Yannick Deichmann, der sich womöglich schwerer am Knie verletzt hat.

Gelbe Karte und gesperrt: Michael Köllner. © imago

„Am Ende mussten wir ein bisschen zittern, aber wichtig waren die drei Punkte“, kommentierte Köllner, der in der hitzigen Schlussphase Gelb gesehen hatte und sich eine Sperre für das Karsamstag-Heimspiel gegen Osnabrück einhandelte. Seine Erklärung für das Nervenflattern am Ende: „Wir hatten eine schwierige Anfangsphase in der zweiten Halbzeit.“ Nach Freiburgs Anschlusstreffer vor der Pause, als Emilio Kehrer schneller schaltete als Marco Hiller, der zu zögerlich aus seinem Tor kam. Köllner: „Das hat die Mannschaft ein bisschen verunsichert.“

TSV 1860 gegen Freiburg: Flattrige Löwen in der Schlussphase

Die Löwen waren ohne Shootingstar Leandro Morgalla (angeschlagen) ins Spiel gestartet, dominierten anfangs, was auf dem Papier noch begünstigt wurde durch die ersten Freiburger Platzverweisen ihrer Drittliga-Historie. Zuerst flog der Oldie der Breisgauer Raselbande vom Platz: Nach einem weiten Ball von Greilinger griff Sandrino Braun-Schumacher, 33, zur Notbremse, um Marcel Bär vor Betreten des Strafraums zu stoppen (14.). Praktischerweise nutzte 1860 den daraus resultierenden Freistoß, um früh in Führung zu gehen. Was für eine Finte! Alle rechneten mit einem Freistoßknaller von Neudecker, der die Kugel aber listig unter der Mauer hindurch in die rechte Torecke kullerte. Das nächste Rot für die Gastgeber gab’s dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Sascha Risch musste nach hartem Einsteigen gegen Neudecker runter – auch das eine relativ klare Sache.

Die beste Phase hatte 1860 Mitte der ersten Halbzeit, als Deichmann nach einer Spielverlagerung von Neudecker volley auf 2:0 stellte (32.). Ein ganz anderes Spiel war es dann jedoch, als die Löwen zwei Mann mehr auf dem Feld hatten – was zunehmend zur psychischen Belastung wurde. Auch weil Jungpapa Bär gestern beste Torchancen ungenutzt ließ.

Wie sagen Fußballer nach solchen Zittersiegen? Mund abwischen – nächste Woche geht’s weiter. Neudecker sagte: „Jetzt haben wir noch fünf Spiele. Da müssen wir noch einmal alles raushauen.“ ULI KELLNER