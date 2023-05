Matchball gegen SV Tattenhausen LIVE: Steigen die Benders mit dem TSV Brannenburg auf?

Von: Jörg Bullinger

Die Ex-Profis Sven (li.) und Lars Bender können am Sonntag mit dem TSV Brannenburg von der Kreisklasse in die Kreisliga aufsteigen. © IMAGO/Manfred Segerer

Die Bender-Zwillinge können heute mit einem Sieg gegen den SV Tattenhausen mit dem TSV Brannenburg aufsteigen. Der Live-Ticker vom Spitzenspiel.

Kreisklasse Inn/Salzach 1: TSV Brannenburg gegen SV Tattenhausen.

Die Bender-Zwillinge und der TSV haben fünf Punkte Vorsprung und steigen bei einem Sieg in die Kreisliga auf.

Wir sind vor Ort und berichten aus dem Sportpark Brannenburg im Live-Ticker.

München/Brannenburg - Eins hat Sven seinem „großen“ Bruder Lars voraus. Mit Borussia Dortmund hat der jüngere der beiden Zwillinge schon zweimal eine Meisterschaft im Herrenbereich feiern dürfen. 2011 und 2012 holte er unter Startrainer Jürgen Klopp mit den Schwarz-Gelben zweimal in Folge den Titel.

Kein Wunder also, dass Lars in der Kreisklasse Inn/Salzach 1 in dieser Saison bisher in jedem Spiel auf dem Platz stand, Sven war in 15 von 18 Partien auf dem Feld. Sieben Treffer steuerten die beiden 34-Jährigen, die ihre Profi-Karriere vor zwei Jahren bei Bayer 04 Leverkusen beendete hatten, in dieser Spielzeit jeweils bei.

Lars und Sven Bender vor Aufstieg in die Kreisliga mit dem TSV Brannenburg

Am Sonntagabend möchte der Klub seine bärenstarke Saison krönen. Passend dazu kommt der Tabellenzweite SV Tattenhausen nach Brannenburg. Die Gäste haben schon ein Spiel mehr absolviert. Gewinnt der TSV die Partie, knallen am Sonntagabend die Korken und die Meisterschaft ist perfekt.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Topteams der Liga 2:2-Unentschieden. Florian Hofmann traf Anfang Oktober für Tattenhausen und rettete einen Zähler. Die Hausherren waren in den vergangenen Wochen im Torrausch. In den letzten fünf Partien gelangen der Elf von Trainer Hans Nietzold immer mindestens sechs Treffer. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Wir sind im Sportpark Brannenburg und berichten im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)