Knallharter Trainingsauftakt mit Mölders-Cut: Hohes Bein oder doch „in der Dusche ausgerutscht“?

Von: Korbinian Kothny

Sascha Mölders zeigt bei Instagram seinen Cut nach dem Auftakttraining. © Fotomontage Fussball Vorort / Instagram / Sascha Mölders

Der TSV Landsberg startet in die Wintervorbereitung. Sascha Mölders erleidet im ersten Training gleich einen Cut. Aber wie ist es passiert?

München – Der TSV Landsberg startet Teil zwei der Mission Regionalliga. Die Lechstädter stehen nach 21 Spieltagen auf dem vierten Platz in der Bayernliga Süd und haben nach wie vor den Aufstieg in die Regionalliga im Visier. Auf den Tabellenzweiten Memmingen hat der prominent besetzte Kader um Spielertrainer Sascha Mölders nur einen Punkt Rückstand.

Logisch, dass Landsberg mit einer guten Wintervorbereitung den Grundstein für eine erfolgreiche Restrunde legen will. Bevor es am 4. März zu Hause gegen den TSV 1860 Rosenheim wieder um Punkte geht, steht für den TSV eine knallharte und intensive Vorbereitung an.

TSV Landsberg: Mölders erleidet Cut bei Trainingsauftakt

Knallhart gehen die Spieler wohl auch im Training zum Einsatz, wie Mölders in einem Video auf Instagram dokumentiert. Dort veröffentlichte der ehemalige 1860-Kapitän eine kurze Botschaft nach dem ersten Training.

In dem Video ist Mölders mit einem kleinen Cut neben seinem Auge zu sehen. Doch wie ist die Verletzung zustande gekommen? Der Spielertrainer sagt dazu: „Erster Tag nach der langen Winterpause. Danke nochmal Abdul. Ach ne Quatsch, da bin ich doch glatt in der Dusche ausgerutscht.“

Ist Mölders also in der Dusche ausgerutscht oder Opfer eines hohen Beins von Keeper Abdoilaye Gueye geworden? Ein Blick in Beschreibung des Videos klärt auf. „Immer durchziehen beim Training ist das Motto. Endlich wieder Training nach zwei Monaten Winterpause. Andere würden sagen, sie seien in der Dusche ausgerutscht“, schreibt Mölders dort, garniert mit dem Hashtag #bisschenhohesbein.

TSV Landsberg unterstreicht Ambitionen mit Verpflichtung von Ex-Löwe Helmbrecht

Auch die Entschuldigung von Keeper Gueye ließ nicht lange auf sich warten. Der Neuzugang kommentierte ein kurzes „Sorry“ mit entsprechendem Smiley unter den Beitrag. Der Spruch „Andere würden sagen, sie seien in der Dusche ausgerutscht“ ist wohl eine Anspielung auf Marc Terenzi, der als Dschungelcamp-Begleitung von Verena Kerth kürzlich ebenfalls mit einem Cut nach Deutschland zurückkehrte, und behauptete in der Dusche ausgerutscht zu sein.

Trotz der kleinen Verletzung werden Mölders & Co. ihr großes Ziel Aufstieg sprichwörtlich nicht aus den Augen verlieren. Mit der Verpflichtung von Ex-Löwe Nicholas Helmbrecht unterstrichen die Landsberger nochmal ihre Ambitionen. (Korbinian Kothny)