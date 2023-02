Mölders‘ Malle-Besuch ein voller Erfolg: TSV Landsberg kommt mit Siegeswillen zurück

Von: Korbinian Kothny

Sascha Mölders und Kapitän Alex Benede analysieren das Trainingslager. © Instagram / Sascha Mölders

Der TSV Landsberg will in die Regionalliga. Für die perfekte Vorbereitung reiste der Bayernligist nach Mallorca. Ein Besuch am Ballermann blieb aber aus.

München / Landsberg – 4:1, 5:1, 4:2, 17:0, 2:0. Das sind die letzten fünf Ergebnisse des TSV Landsberg, bevor es am Samstag im Liga-Alltag gegen den TSV 1860 Rosenheim wieder ernst wird. Die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Hutterer / Mölders präsentiert sich vor dem Pflichtspielauftakt in prächtiger Verfassung.

Der Grundstein für die restliche Saison wurde dabei im Trainingslager auf Mallorca gelegt. Anfang Februar flog der Bayernligist auf die spanische Ferieninsel, um sich bei „überragenden Bedingungen“ für den Aufstiegskampf zu wappnen. Ein Punkt beträgt aktuell der Rückstand auf den Tabellenzweiten, FC Memmingen.

TSV Landsberg: Kein Teamabend am Ballermann

Schon im Vorfeld kündigte Spielertrainer Sascha Mölders an, dass auch das Gesellige auf der für seine Partymeile bekannten Ferieninsel nicht zu kurz kommen soll. „Wir hatten eine Finca und die Spieler durften am Abend Bier trinken, saßen auch mal bis ein, zwei Uhr alle zusammen, während die jungen Spieler singen durften“, erzählte der Ex-Löwe im Gespräch mit dem Münchner Merkur.

Gab es demnach auch einen Teamabend am berühmten Ballermann? „Wenn wir im Sommer dort gewesen wären, wären wir zu 1.000 Prozent dorthin gegangen. Aber jetzt ist es so, dass im Winter keine Sänger dort sind. Der Bierkönig hat zwar auf, aber da ist ja keine Party“, berichtet Mölders.

TSV Landsberg: Mit neuem Siegeswillen in die Regionalliga

Viel mehr sei eh das Sportliche bei den Lechstädtern im Vordergrund gestanden. Mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause verspielte die Mölders-Elf ein bisschen die hervorragende Ausgangsposition im Kampf um das Relegations-Ticket.

„Da ging uns ein bisschen die Puste aus. Der letzte Glaube hat gefehlt. Wir waren bei 95 Prozent und das langt halt nicht“, erklärte Mölders den nicht zufrieden stellenden Jahresabschluss. In Mallorca wurde daran gearbeitet: „Wir haben den Siegeswillen wieder mehr eingehaucht. Wir können alle Fehler machen, aber es ist entscheidend, dass jeder in jedem Training das Spiel gewinnen will. Das ist in den letzten Wochen ein bisschen abhandengekommen.“

TSV Landsberg: Ballermann-Besuch im Sommer?

Mit dem wiedergewonnenen Siegeswillen soll es dann auch mit dem Aufstieg in die Regionalliga klappen. Verstärkt haben sich die Landsberger dafür mit Ex-Löwe Nico Helmbrecht und Keeper Fabio Rasic, da Stammtorhüter David Hundertmark überraschend seine Karriere beendete. Nicht geklappt, hat allerdings der Transfer von Amar Cekic, was Mölders auf „10.000 Volt“ brachte.

Doch auch ohne den Edeltechniker wollen die Landsberger im Sommer was zum Feiern haben. Dann wieder auf Mallorca? „Das weiß ich jetzt noch nicht. Im Sommer ist es dort brutal heiß und wenn wir da bei 30 Grad hinfliegen, dann kannst du auch nicht so richtig trainieren“, erklärt Mölders. Ein Sommer-Trainingslager auf Malle wird es demnach wohl eher nicht geben, eine mögliche Aufstiegsfeier schon eher. (kk)