Als „Mentalitätsspieler“ verpflichtet, jetzt die Vertragsauflösung: Kobylanski ist kein Löwe mehr

Von: Michael Zbytek

Martin Kobylanski konnte die Erwartungen beim TSV 1860 nicht erfüllen und hat seinen Vertrag aufgelöst. © Imago Images /Oliver Zimmermann

Die Zeichen standen auf Abschied: Am gestrigen Mittwoch hat sich Martin Kobylanski mit dem TSV 1860 München auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

München – Es hatte sich angedeutet, am Donnerstagmorgen hat der TSV 1860 München es auf seiner Website offiziell verkündet: Martin Kobylanksi steht bei den Löwen nicht mehr unter Vertrag. Beide Seiten haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Kobylanski kam erst vergangenem Sommer als Aufstiegsheld der Eintracht aus Braunschweig zu den Blauen und ist jetzt ablösefrei auf dem Markt.

Der 29-Jährige wurde damals von Ex-Löwen-Sportchef Günter Gorenzel als „Mentalitätsspieler“ verpflichtet, mit dem „die Ziele des Vereins gemeinschaftlich verwirklicht“ werden sollten. Kobylanskis Vita verspach 220 Spiele Erfahrung im Profibereich, darunter acht Spiele in der Bundesliga für den SV Werder Bremen. Damit waren aber auch viele Erwartungen verbunden, die er in München nicht erfüllen konnte.

23 Ligaeinsätze, nur fünf Scorerpunkte: Kobylanski in München meistens nur die Joker-Rolle

In seiner einzigen Saison bei den Sechgern kommt der offensive Mittelfeldspieler auf 26 Einsätze, davon 23 Mal in der Liga. Allerdings kam er in den meisten Spiele über die Joker-Rolle nicht hinaus oder wurde häufig ausgewechselt. Zwölf Einwechselungen und zehn Auswechselungen sprechen für sich. Nur im Spiel in Mannheim gegen den SV Waldhof stand er die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Dementsprechend fiel auch die Torbeteiligung ernüchternd aus. Dreimal traf Kobylanski selbst, bei zwei weiteren Treffern war er Vorlagengeber. Für einen Zehner zu wenig. Von einem Fußballer mit seinen Ambitionen und seiner Erfahrung hatte sich der TSV sicherlich mehr erhofft. Durch den Abgang könnten bei den Blauen Gelder frei werden, die in einen weiteren Neuzugang fließen könnten.

TSV 1860 München: Nur noch drei Mittelfeldspieler im Kader von Maurizio Jacobacci

Trotz einer enttäuschenden Saison fand Kobylanski für seinen Ex-Club dankende Abschiedsworte: „Es gehört zum Profifußball dazu, dass sich die Rahmenbedingungen in einem Klub verändern können. Ich möchte mich unabhängig davon beim TSV 1860 München und vor allem den Fans für die Zeit bedanken, wünsche den Löwen für die Zukunft viel Erfolg und freue mich selbst auf eine neue Herausforderung“, heißt es in der Pressemitteilung aus Giesing.

Kobylanski ist neben den Abgängen von Semi Belkahia und Nathan Wicht der dritte Spieler, der die Sechziger diese Woche verlassen hat. Die Kadersituation bei den Münchenern bleibt damit einen Monat vor dem Saisonstart eng. Mit Neuzugang Marlon Frey, Albion Vrenezi und Milos Cocic haben die Löwen aktuell nur drei Mittelfeldspieler in ihren Reihen. (Michael Zbytek)