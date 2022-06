Private Einblicke bei 1860: Hier verbringen sechs Löwen ihre Sommerpause

Von: Jacob Alschner

Philipp Steinhart verbringt den Urlaub mit seiner Frau Ann-Christin und der gemeinsamen Tochter. © Screenshot Instagram @_phillipp36_

Kurz vor dem Trainingsauftakt in die neue Saison genießen die Löwen noch die letzten Tage ihrer Sommerpause. Sechs Spieler geben Einblick in ihren privaten Urlaub.

München - Keine zehn Tage sind es mehr hin bis zum Trainingsauftakt des TSV 1860 in die Saison 2022/23. Kein zehn Tage mehr, um die alte Spielzeit aus den Beinen zu bekommen und gleichzeitig Kraft zu tanken für den Kampf um den Aufstieg im nächsten Jahr. Dafür sind die meisten der weiß-blauen Kicker in den Süden geflogen, genießen in der Sonne die Auszeit vom Profialltag. Sommer, Sonne, Sechzig – so genießen die Löwen die Pause vor der neuen Saison.

Kurz vor Trainingsauftakt: Hier verbringen die 1860-Spieler ihren Urlaub

Jesper Verlaat: Sechzigs neuer Abwehr-Boss erholt sich am Mittelmeer. Umzugsstress nach seinem Wechsel vom SV Waldhof? Fehlanzeige! Der 26-jährige, blondgelockte Sonnyboy hängt mit Ex-Teamkollege Alexander Rossipal und Bald-Ligakonkurrent Felix Müller (SV Elversberg) an der portugiesischen Algarve ab. Zuerst war Faro an der Reihe, danach stand ein Besuch in der Touristenhochburg Portimão an. Beide Ziele sind kein Zufall. 2007 zog die Familie Verlaat an die Algarve, Jesper kickte zwischen 2010 und 2012 für den dortigen CD Odiáxere. Urlaub in der alten Heimat also.

Erik Tallig: 33-mal stand der 22-Jährige in der vergangenen Drittliga-Saison für den TSV auf dem Platz, sammelte dabei immerhin sieben Scorerpunkte. Eine Quote, die absolut vorzeigbar ist. Und dennoch schuftet Sechzigs Rechtsaußen auch im Urlaub für die Fitness. Freundin Luca-Marie, selbst absolute Sportskanone (u. a. Schwimmen und Taekwondo) postete bei Instagram eine Story, die ihren Erik auf dem Laufband zeigt. Und wo? Das Paar urlaubt in Castellammare del Golfo auf Sizilien. Italien ist scheinbar ein Sehnsuchtsort der beiden. Im vergangenen Sommer verbrachten Tallig und seine Freundin den Urlaub in Venedig.

Phillipp Steinhart: Der gebürtige Dachauer (29) geht es gemütlich an. Mit Frau Ann-Christin und der gemeinsamen Tochter verbringt er den Sommer auf Kreta, postete Bilder von sich und seinen Mädels im Sonnenuntergang am Wasser. Dass aber die Steinharts nicht auch ein paar Fitness-Einheiten in ihre Urlaubsplanung miteinbeziehen, ist so gut wie ausgeschlossen. Ann-Christin spielt Drittliga-Handball in Grübenzell. Beide wissen, wie wichtig ihre Fitness für die kommende Saison ist.

Daniel Wein: Der TSV-Defensivallrounder absolvierte in der zurückliegenden Saison in der

3. Liga nur sieben Spiele und ist seit etwa anderthalb Jahren immer wieder von Verletzungen geprägt. Das letzte Mal war Wein etwa im Winter 20/21 voll im „Rhythmus“. Allzu viel Glück hatte er seitdem nicht, das soll sich nun ändern. Und genau das fordert der 28-Jährige gar aktiv heraus. Die Sommerpause verbringt er in der Glückspiel-Metropole Las Vegas in den USA. Ob am Pokertisch dabei etwas rumgekommen ist: unklar. Aber die Hauptsache ist ja sowieso, dass seine Pechsträne beendet ist und Wein in der kommenden Saison im Grünwalder öfter am Spiel teilnehmen kann.

Nathan Wicht: Der Jung-Löwe (18) ist mit Schwesterherz Mathilde auf die Kapverden vor Nordwest-Afrika geflogen. Dort hatten beide dann ordentlich Pferdestärken unter dem Allerwertesten, liehen sich Quads und erkundeten die Wüsten-Landschaft mitten im atlantischen Ozean. „Jugend (er-)forscht“ lautet das Motto.

Fabian Greilinger: Köllners linker Außenverteidiger (21) hat es in der Sommerpause in die Türkei verschlagen. Er und Freundin Katja lassen es sich unter der Sonne der Gegend um Antalya gut gehen. Sie veröffentlichte ein Foto ,auf dem eine Sonnenbrille und ein Cocktail zu sehen sind, im Hintergrund Palmen und das türkisblaue Mittelmeer. Ein gutes Omen, sollte jeder Löwen-Fan meinen: Das letzte Mal hielt sich Greilinger für das Winter-Trainingslager des TSV in der Region auf. Danach folgte eine Rückrunde, die für das ganze Team besser kaum hätte laufen können. Jacob Alschner