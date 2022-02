Türkgücü-PK vor Derby gegen den TSV 1860 München LIVE: Wie will Heraf die Löwen schlagen?

Von: Marinus Savary

Cheftrainer Heraf wartet weiterhin auf seinen ersten Dreier. © Imago/Markus Fischer

Am Mittwoch empfängt Türkgücü München im Nachholspiel den TSV 1860 München. Türkgücü-Chefcoach Andreas Heraf spricht in der PK. Wir berichten live.

München - Es ist ungewöhnlich, dass es vor einem Spiel zwei Pressekonferenzen gibt. In diesem Fall ist es aber so. Eigentlich sollte die Partie zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München bereits am 22. Januar stattfinden. Aufgrund von einigen Corona-Fällen bei den Löwen wurde die Partie verschoben und findet am kommenden Mittwoch, dem 16. Februar um 19 Uhr statt.

Türkgücü München und TSV 1860 München kämpfen im Derby um wichtige Punkte

Für Türkgücü sind es die Wochen der Wahrheit. Mit aktuell nur 23 Punkten aus 25 Spielen belegt der Verein den 18. Platz der dritten Liga. Aus den letzten fünf Partien holte Türkgücü nur zwei Punkte. Mit Herafs erstem Sieg könnte sich das Team auf einen Nicht-Abstiegs-Platz befördern. Die Löwen aus Giesing sind hingegen wieder auf Kurs Aufstiegskampf. Auch wenn zuletzt immer wieder in den Schlussminuten wichtige Punkte vergeben worden, ist das Team von Michael Köllner seit sieben Spielen in der dritten Liga ungeschlagen. Mit zwei Spielen weniger und sechs Punkte Rückstand auf den dritten Platz will der TSV mit einem Sieg wieder oben anklopfen.

Türkgücü-Cheftrainer Andreas Heraf will unbedingt den ersten Sieg - die Löwen hingegen wollen gewinnen, um im Aufstiegsrennen weiterhin mitmischen zu können. Wir berichten ab 14.30 Uhr live von der Pressekonferenz vor dem Derby im Olympiastadion. (Marinus Savary)