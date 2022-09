Stadtderby LIVE: Stolpert 1860 im Pokal? Türkgücü hofft auf die Sensation

Von: Moritz Bletzinger

Stadtduell gegen den Ex: Tim Rieder trifft mit dem TSV 1860 München auf Türkgücü München. © Sven Leifer/Imago

Türkgücü München empfängt den TSV 1860 im Grünwalder Stadion. Wie stark sind die Neuperlacher nach dem Wiederaufbau? Das Pokal-Stadtduell im Liveticker.

Stadtduell im Totopokal: Türkgücü München trifft auf den TSV 1860 .

im Totopokal: trifft auf den . Highlight nach dem Zwangsabstieg: Die Mannschaft von Alper Kayabunar hofft auf die Sensation.

nach dem Zwangsabstieg: Die Mannschaft von hofft auf die Sensation. Wir begleiten die Partie live aus dem Grünwalder Stadion: Anstoß ist am Dienstag um 19 Uhr.

München - Es war das Hammer-Los nach der zweiten Pokalrunde. Türkgücü München trifft auf den TSV 1860. Im Grünwalder Stadion steigt nur wenige Monate nach dem Zwangsabstieg das nächste Stadtduell zwischen den ehemaligen Drittliga-Rivalen. Wir sind für euch live auf Giesings Höhen dabei und begleiten die Partie im Liveticker (Anstoß: 19 Uhr).

Türkgücü gegen TSV 1860 München im Liveticker: Gibt es die Sensation im Totopokal?

Türkgücü München hat den tiefen Fall nach der Insolvenz verhindert und in kurzer Zeit eine Regionalligamannschaft aus dem Boden gestampft. Vereins-Urgestein Alper Kayabunar führt die junge Truppe an. So ganz stimmen die Ergebnisse noch nicht, aber die Leistungen sind mehr als nur ordentlich. Gegen den FC Bayern II und gegen Aufstiegskandidat Wacker Burghausen agierte Türkgücü durchaus auf Augenhöhe und gegen Ex-Drittligist Würzburg gelang ein Remis. Was ist im Pokal für den Underdog drin?

Eine Löwen-Pleite wäre natürlich die große Überraschung, zu groß ist der sportliche Unterschied mittlerweile. Der TSV 1860 strebt klar in die 2. Bundesliga, Türkgücü hofft auf den Klassenerhalt in Bayerns Beletage.

Stadtduell in München: Türkgücü hat gute Bilanz gegen 1860

Türkgücü hat Respekt, will sich aber trotzdem nicht gänzlich verstecken. Bislang stimmt die Stadtduell-Bilanz aus Perlacher Sicht. Fünf Begegnungen gab es bislang, zweimal siegte Türkgücü, nur einmal gewann 1860. Noch wichtiger als Prestige ist für Türkgücü diesmal aber die Chance auf den DFB-Pokal. Die Qualifikation dafür könnte wichtige Einnahmen in die klammen Kassen spülen.

Einen Vorteil hat das Löwen-Los für Türkgücü aber auf jeden Fall. Das Grünwalder Stadion dürfte gut besucht sein. Am Tag vor dem Spiel waren bereits 6.000 Tickets verkauft, über die Abendkasse könnten es am Dienstag noch mehr werden. Im Totopokal werden die Einnahmen geteilt und dabei kommt keine unerhebliche Summe für den Regionalligisten herum.

Und ein Highlight ist das Stadtduell allemal. Für ganze neun Spieler aus dem Türkgücü Kader auf jeden Fall: Johann Hipper, Darius Amados, Benedikt Auburger, Semir Gracic, Moritz Heigl, Christoph Rech, Kazuki Date, Eren Emirgan und Sascha Hingerl haben eine Vergangenheit bei 1860. Auf der anderen Seite spielen die Ex-Türkgücü-Profis Tim Rieder und Albion Vrenezi in Blau. (moe)