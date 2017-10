TV-Kritik: Löwen-Kult mit Werner Schlämmer

Beim Löwen-Sieg über Schweinfurt lief abseits des Platzes nicht alles rund. Das stellt auch Jörg Heinrich in seiner TV-Kritik der BR-Übertragung fest.

München - Die Höhepunkte im Weltfußball nehmen kein Ende. Erst Bayern gegen Paris, nun die Löwen gegen Schweinfurt. Wichtiger Unterschied: Sechzig hat gewonnen und trägt seinen Trainer auf Händen. Die Übertragung im BR, als Spezialausgabe von Dahoam is dahoam im Grünwalder, war höchst unterhaltsam, auch dank skurriler Details wie dem Gastauftritt von Horst „Beinhart“ Schlämmer. Übrigens: Am Ende dieser TV-Kritik erfahren Sie, wer neuer Bayerntrainer wird, also bleiben Sie unbedingt dran!

Der Ton: War da, wenn auch nur teilweise. Die Interviews mit Biero und Schweinfurt-Trainer Gerd Klaus vor dem Spiel waren kaum zu verstehen, schauten aber prima aus. Und zwischendurch rückkoppelte, quietschte und fiepte es, als hätte Ismaik höchstselbst die Stöpsel verstöpselt. Nach Eurosport und Sky nun also auch die Öffis in der Technikkrise. Immerhin setzte der BR auf ein stimmiges Gesamtkonzept: vierte Liga, viertklassiger Ton.

Der Moderator: Markus Othmer war vor lauter „Kult“ maximal begeistert. Er plauderte im Kultstadion mit Kultstürmer Benny Lauth und Kulttrainer Werner Lorant, der mittlerweile ein bisserl an Horst Schlämmer erinnert - jedenfalls können beide mit ihren Zähnen die gleichen lustigen Sachen machen. Kultmoderator Othmer begrüßte Lorant mit diesem charmanten Satz: „Von seiner sympathischen Ausstrahlung hat Werner Lorant nichts verloren.“ Lorant guckte verstört („Meint der mich?“) und ordnete an, dass die Löwen gefälligst Meister werden.

Die Kommentatoren: Florian Eckl und Benny Lauth kommentierten launig und informativ. Lauth weiß alles über die Löwen, vom ungarischen Talent György Hursán bis hin zu Bieros Freistoßvarianten. Eckl zeigte sich fantasiebegabt und ließ nach Kultlöwe Perusic auch noch einen gewissen Porisic versterben, den bisher keiner kannte. Sein Schluss-Gag verstörte halb Bayern. Eckl meldete exklusiv von einer bekannten Internetseite, dass Mehmet Scholl Bayerntrainer wird, mit Tiger Gerland an seiner Seite. Während die Löwenfans lachend in der Ecke lagen und sich verzweifelte Bayernanhänger fragten, ob Uli meschugge geworden ist, stellte sich schnell heraus: Alles Unfug. Der BR-Mann hatte eine Vision und muss nun zum Arzt, wie es Kultkanzler Helmut Schmidt schon vor Jahrzehnten empfohlen hat.

