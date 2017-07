tz-Kommentar: Arena-Auszug - das Ende einer Zwangsehe

tz-Redakteur Ludwig Krammer schreibt in seinem Kommentar über die gespaltene Gemütslage beim TSV 1860 nach dem Auszug aus der Allianz Arena und appelliert an die Vernunft.

Raus und vorbei. Was im Oktober 2001 mit einer Zweidrittelmehrheit beim Münchner Bürgerentscheid seinen Anfang nahm, ist nun endgültig Geschichte. Der TSV 1860 verlässt das gemeinsam angeschaffte Boot namens Allianz Arena. Die längst zerrüttete Zwangsehe mit dem FC Bayern endet mit einem leisen Platscher.

Doch während beim Global Player von der Säbener Straße aufgeatmet werden dürfte, dass der abgestürzte Mieter nun endlich über Bord ist, stellt sich die Gefühlslage beim Regionalligisten traditionell gespalten dar. Für die „Sechzig gibt’s nur in Giesing“-Fraktion geht mit der Rückkehr ins Grünwalder Stadion ein jahr(zehnt)e lang gehegter Traum in Erfüllung. Andere sehen den Klub mit Blick auf die Vermarktungsmöglichkeiten und Perspektive wieder in der Steinzeit angekommen. Mehr als Dritte Liga wird es auf Giesings Höhen nicht mehr geben, Auflagen und Stadtpolitik sind zwei mächtige Riegel.

Ein erneuter Einzug in Fröttmaning ist für den TSV 1860 laut Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ausgeschlossen. Was im Falle eines doppelten Aufstiegs also bleibt, ist das Olympiastadion, über dessen regelmäßige Nutzung sich eher die Stadt als die Mehrheit der Löwenfans freuen dürfte. Die Rufe nach einem eigenen Stadion in Riem oder sonst wo werden damit bald wieder laut werden. Und wie Hasan Ismaik darauf reagieren wird, ist leicht zu prophezeien.

Bleibt zu hoffen, dass Ambition und Seriosität künftig keinen Widerspruch mehr bilden bei den Sechzigern. Auch wenn die Rückkehr zu den Wurzeln nicht jedermanns Sache ist, die Rückkehr zur Vernunft sollte jedem Löwenfreund am blauen Herzen liegen.