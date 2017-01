U19-Kracher zum Rückrundenauftakt: Löwen empfangen Bayern zum Derby

TSV 1860 München/FC Bayern München (U19) - Mit einem Highlight starten die A-Junioren des TSV 1860 und des FC Bayern in die Rückrunde. Die Löwen empfangen den Stadtrivalen zum Derby im Grünwalder Stadion.

Im Moment schuften die U19-Talente der beiden Münchner Profi-Teams noch in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Besonders motivieren müssen die beiden Trainer Josef Steinberger und Holger Seitz ihre Spieler wahrscheinlich nicht, denn beide Teams haben ein Ziel vor Augen: Den Sieg im Derby am 4. Februar.

Schaut man auf die Tabelle der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Die Elf von der Säbener Straße steht mit einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Augsburg punktgleich mit dem ersten Verfolger Kaiserslautern auf Rang drei und hat die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft im Visier.

Der Nachwuchs von der Grünwalder Straße hingegen steckt mitten im Abstiegskampf. Nach 15 Spieltagen steht die Steinberger-Elf mit 18 Zählern auf Platz zehn. Die Junglöwen brauchen in der Rückrunde jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Im Hinspiel hatte der TSV 1860 zunächst die Nase vorn und ging in der 1. Halbzeit in Führung. Nach der Pause drehten die Roten dann auf und konnten noch mit 2:1 gewinnen. Diese Scharte möchten die Blauen im Heimspiel natürlich auswetzen. Spielbeginn am 4. Februar ist um 14 Uhr.

Quelle: fussball-vorort.de