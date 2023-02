1860-Finanzboss Pfeifer beim Geldbeutelwaschen – wenig später hat Gorenzel Klarheit

Von: Jacob Alschner

Teilen

Marc-Nicolai Pfeifer beim Geldwaschen am Fischbrunnen. © Stefan Matzke / sampics

Am Mittwochmittag nahm Löwen-Finanzboss Marc-Nicolai Pfeifer am traditionellen Geldbeutelwaschen am Münchner Fischbrunnen teil.

München – Der Brauch besagt, der Beutel soll sich zum Wohle des Waschenden bald mit Geld füllen. Da der TSV 1860 auf der Suche nach einem neuen Trainer ohnehin auf eine fette Finanzspritze angewiesen ist, könnte die Aktion dem Klub ja gerade recht kommen. Und siehe da: Wenige Stunden später sprach Sportchef Günther Gorenzel nach Wochen ohne Ergebnis endlich davon, Sechzig sei in der T-Frage zumindest ein Stückchen weitergekommen.

„Die finalen Kriterien sind mir jetzt seit zwei Stunden bekannt“, sagte Gorenzel. Was er meinte: Zumindest der finanzielle Rahmen für einen neuen Trainer-Vertrag ist nun abgesteckt – auch wenn er weiterhin nicht wirklich groß sein dürfte. Gibt es also schon am Freitag (19 Uhr, MagentaSport) in Halle einen neuen Coach? „Ich gehe nicht davon aus“, ergänzte Gorenzel. (jals)