Ulm gegen 1860 München im Live-Ticker: Kurioser erster Treffer nach zehn Minuten

Von: Johannes Skiba

1860 München spielt am neunten Spieltag der 3. Liga bei Aufsteiger Ulm. Wir begleiten diese Begegnung im Live-Ticker.

Ulm – Nach vier Niederlagen in Folge hat der TSV 1860 München zuletzt die Kurve in der 3. Liga bekommen. Nun geht es zu Aufsteiger Ulm, die vielversprechend in die Saison gestartet sind, zuletzt aber eine herbe Klatsche kassierten. Zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger der Löwen haben die Reise nach Ulm angetreten. Das Donaustadion wird mit 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals seit 23 Jahren ausverkauft sein.

TSV 1860 München Grüdnung: 17. Mai 1860 Deutscher Meister: 1x

Live-Ticker: 1860 ist in guter Form

Auch wenn 1860 München aktuell zwei Punkte und sechs Plätze hinter Ulm liegt, gehen die Bayern als Favorit in die Partie. Am Wochenende gewann der TSV durch ein Eigentor mit 1:0 gegen Verl. Schon in der Woche zuvor gab es drei Zähler. In Halle beendete Morris Schröter und Julian Guttau mit ihren Toren die Niederlagenserie der vorangegangenen vier Partien.

Ulm ist hingegen mit nur einem Misserfolg an den ersten sieben Spieltagen gestartet. Zuletzt setzte es dann aber ein deutliches 0:4 gegen Ingolstadt. 1860-Coach Jacobacci lässt sich von dieser Begegnung aber nicht blenden: „Das Ergebnis täuscht hinweg über die Leistung, die sie gebracht haben.“ Ulm sei demnach eine „sehr gute Mannschaft, die auch gut Fußballspielen kann.“

1860-Trainer Jacobacci will mit seinem Team die nächsten drei Punkte einsammeln. © Haist/Imago

Live-Ticker: 1860 München liegt in der 3. Liga in Lauerstellung

Ulm-Coach Thomas Wörle, der früher in der U21 von 1860 München spielte, hat viel Respekt vor den Löwen: „Das ist ein Verein, der oben mitspielen will. Auf uns kommt viel individuelle Qualität zu. Wir haben viel zu gewinnen.“

Für die Münchener geht es vor allem darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Mit nur zwei Zählern Abstand zu Relegationsrang drei, auf dem aktuellen Erzgebirge Aue liegt, ist in dieser Saison weiterhin alles drin. Der dritte Sieg in Serie könnte der nächste wichtige Schritt in Richtung der Aufstiegsplätze sein. Dieses Vorhaben von 1860 in Ulm begleiten wir im Live-Ticker. (jsk)