Umstrittener Handelfmeter sorgt für die Entscheidung – TSV 1860 München verliert auch gegen Mannheim

Von: Laurin Diepers

Drucken Teilen

Die spielentscheidende Szene: Okpala köpft Ludewig aus kürzester Distanz an den Arm. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelt Bahn zum 1:0 Endstand für Mannheim. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Der TSV 1860 München verliert auch das zweite Spiel unter Frank Schmöller. Gegen Waldhof Mannheim unterliegen die Löwen vor der Winterpause mit 1:0.

20. Spieltag der 3. Liga : SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München 1:0 (0:0)

: SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München 1:0 (0:0) Ein Umstrittener Handelfmeter für Mannheim sorgt am Ende für die Entscheidung.

Tabelle : Waldhof ist nach dem Sieg nun punktgleich mit den Löwen in der Tabelle. Damit trennen die Blauen zur Winterpause zwei Punkte vom ersten Relegationsplatz.

: Waldhof ist nach dem Sieg nun punktgleich mit den Löwen in der Tabelle. Damit trennen die Blauen zur Winterpause zwei Punkte vom ersten Relegationsplatz. Der Ticker aus dem Carl-Benz-Stadion zum Nachlesen.

Manfred Starke ärgert sich über den Rückstand seiner Mannschaft. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Jesper Verlaat vergibt in aussichtsreicher Position. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Frank Schmöller rotiert seine Startelf durch. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Der TSV 1860 München steckt in der Krise und trifft im Kellerduell auf Waldhof Mannheim. © IMAGO/Noah Wedel

Vorbericht vom 20. Dezember:

Mannheim – Am Wochenende beim Spiel gegen Arminia Bielefeld sollte alles besser werden für den TSV 1860 München. Nach der Entlassung von Maurizio Jacobacci hofften die Löwen unter Interimstrainer Frank Schmöller auf eine Trendwende. Allerdings ließ der TSV auch in diesem Spiel die benötigte Durchschlagskraft in der Offensive vermissen und unterlag verdient mit 0:2. „Wir stehen schlecht, verteidigen schlecht“, ärgerte sich Schmöller nach der Partie.

Gegen den SV Waldhof Mannheim stehen die Löwen daher mächtig unter Druck. In der Tabelle trennen die beiden Clubs nur drei Punkte. Nachdem Halle am Dienstagabend mit 2:3 gegen RW Essen verloren hat, können die Blauen zumindest nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschten.

1860 München hat ein Sturmproblem

Wettbewerbs übergreifend haben die Löwen seit dem Saarbrücken-Spiel am 11. November nicht mehr gewonnen. In den drei Ligaspielen sowie beim Totopokal-Aus gegen Pipinsried erzielte der TSV keinen eigenen Treffer. Dem die letzten Wochen gesetzten Stürmer Fynn Lakenmacher gelang bisher erst ein Saisontreffer. Schmöller regt an, in der Winterpause die Offensive zu stärken: „Es macht Sinn, sich auf der Position nochmal umzuschauen.“

Pünktlich zum Kellerduell füllt sich der Kader von Schmöller wieder. Während Tim Rieder ausfällt, stehen neben Leroy Kwadwo auch Valmir Sulejmani und Marco Hiller wieder zur Verfügung. Hiller, der in der Nacht von Sonntag auf Montag zum ersten Mal Vater geworden ist, wird voraussichtlich auf der Bank Platz nehmen.

Zumindest auf die Unterstützung der Fans kann der TSV 1860 weiterhin zählen. Zum Auswärtsspiel in Mannheim werden knapp 1000 Anhänger aus München erwartet. Genau wie Schmöller hoffen die Fans auf eine Steigerung zum Jahresabschluss. „Wir müssen in Mannheim die Leistung der zweiten Hälfte des Bielefeld-Spiels zeigen“, fordert der Trainer vor der Partie. Anpfiff der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 19:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Laurin Diepers)