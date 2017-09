Unbeugsame Löwen: Eine Mass Bleifrei auf die Moral

Die Löwen trotzen erneut personellen Rückschlägen – Kapitän Weber fällt lange beim TSV 1860 München aus, Torjäger Karger atmet auf.

München – Als das Team des TSV 1860 München zur vorgezogenen Wiesn-Party in der vereinseigenen VIP-Alm erschien, war auch Felix Weber mit von der Partie. Abgekämpft sah der verletzte Kapitän aus, mit sich und der Welt aber im Reinen. Seine Teamkollegen hatten die knüppelharten Fürther auch ohne ihn niedergerungen, er selber das Krankenhaus schnell wieder verlassen – ohne ernsthaften Befund und großen Zeitverlust. Ziemlich genau zwischen Daniel Weins wuchtigem Siegtor (79.) und dem ebenso beherzten Fassanstich durch KGaA-Chef Markus Fauser (zwei Schläge plus ein Sicherheitsschlag).

Die spezielle Dramaturgie des Abends mit dem freien Wochenende vor Augen hätte sich durchaus angeboten für die eine oder andere Entlastungs-Mass, doch Weber hielt sich wie seine Kollegen an das Bleifrei-Sortiment. Der Verzicht auf Alkohol fiel speziell ihm nicht schwer, denn auch unberauscht hatte der Abwehrchef eine emotionale Achterbahnfahrt erlebt: Erst der üble Tritt eines Fürthers, der ihn zur sofortigen Auswechslung zwang, spät dann Weins Siegtor, der Patzer des Aufstiegsrivalen Schweinfurt, der unauffällige Röntgenbefund sein lädiertes Sprunggelenk betreffend. Der Dämpfer folgte erst am Tag danach. Samstagmittag versandte der Klub ein medizinisches Bulletin zu den drei neu verletzten Spielern – und das traf den Kapitän wie ein Schlag mit Fausers Anzapf-Schlegel.

Kapselbandverletzung am linken Sprunggelenk, lautete die Diagnose, die der Verein nach eingehender MRT-Untersuchung nachreichte. „Mit einem mehrwöchigen Ausfall ist zu rechnen“, wird Teamarzt Dr. Christian Wimmer in der Pressemitteilung von 10.46 Uhr zitiert. Die anderen Opfer des an der Grenze des Erlaubten geführten Derbys hatten mehr Glück. Torjäger Nico Karger, der sich nach dem Tritt von Sammy Ammari minutenlang auf dem Rasen gekrümmt hatte, kam mit einer vergleichsweise harmlosen Schienbeinprellung davon. Auch er hatte noch vor der Pause ausgewechselt werden müssen. Defensivmann Aron Berzel hielt bis zum Schlusspfiff durch. Sein Knöchel und auch Kargers Unterschenkel sollten bis zum Spiel am Samstag beim FC Unterföhring abgeschwollen sein.

TSV 1860 München: Stolz auf die eigene Unbeugsamkeit

Ein verlustreicher Abend war das für die Löwen, zumal sich Sascha Mölders noch die fünfte Gelbe Karte abholte, die ihm eine Verschnaufpause vor den Wochen der Wahrheit eintrug (u.a. Schweinfurt, Augsburg, Bayern). Unter dem Strich überwog beim Tabellenführer aber nicht das Wehklagen über die ruppige Gangart der Fürther, sondern der Stolz auf die eigene Unbeugsamkeit. „Es war ein gebrauchter Tag mit vielen Verletzten“, sagte Trainer Daniel Bierofka nach dem Spiel: „Umso mehr muss ich die tolle Moral meiner Jungs loben.“ Auch Wein, der Held des Abends, strich die kollektive Wehrhaftigkeit heraus. „Dass wir am Ende noch gewonnen haben, war wichtig, auch für die verletzten Jungs“, sagte er, ehe er um Erlaubnis für eine Mass Alkoholfrei bat: „Wir sind hinten eine Bank. Das zeigen sieben Spiele ohne Gegentor. Im Moment bekommen wir das gut hin.“

So überzeugend, dass nicht mal der ehrgeizige Bierofka etwas dagegen hatte, als Teile des Teams am Samstag doch auf die echte Wiesn pilgerten, mit womöglich auch echtem Bier. Zuvor verbreitete Jan Mauersberger eine Botschaft im Internet. „Einer für alle, alle für einen!!“, schrieb er bei Instagram neben einem Jubelfoto aus der Kabine. Sein beigefügter Hashtag: „Gute Besserung @felixweber24. Und @nicokarger!!“

Die Konkurrenz dürfe registriert haben, dass sich die neuen Löwen auch durch personelle Rückschläge nicht unterkriegen lassen.