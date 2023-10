Viktoria Köln gegen TSV 1860 München live im TV und Stream: Hier läuft die 3. Liga

Von: Sascha Mehr

Am 13. Spieltag der 3. Liga ist der TSV 1860 München zu Gast bei Viktoria Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln/München – Die Partie des 13. Spieltags in der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München steigt am Samstag, 28. Oktober 2023, um 14.00 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Viktoria Köln gegen TSV 1860 München: 3. Liga live im Free-TV?

Die Sender BR und WDR übertragen das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München live im Free-TV .

Viktoria Köln gegen TSV 1860 München: 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

Viktoria Köln gegen TSV 1860 München: Wer holt sich den Sieg?

In der 3. Liga steht der 13. Spieltag an und der TSV 1860 München muss ins Rheinland. Bei Viktoria Köln soll der Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigt und die nächsten Punkte eingefahren werden. Eine Spitze gegen seine Kritiker wollte sich Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci nicht verkneifen. „Es ist schön, wenn man eine Entwicklung der Mannschaft sieht. Also ich sehe sie, nicht alle sehen sie, aber ich sehe sie“, betonte der Coach bei MagentaSport.

„Wir haben es wieder mal gezeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Die Tabelle ist etwas, was uns nicht interessieren sollte heute“, so Jacobacci weiter. „Das werden wir uns ansehen, wenn wir dann Ende der Vorrunde sind.“ 17 Punkte nach zwölf Spielen sind für die ambitionierten Löwen aktuell aber zu wenig.

Der TSV 1860 München ist zu Gast bei Viktoria Köln. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der kommende Gegner aus Köln ist ordentlich in die Saison gestartet und steht derzeit auf Platz acht, punktgleich mit den Löwen einen Rang dahinter. Es wird vermutlich eine Partie auf Augenhöhe, an deren Ende die Tagesform entscheiden wird, wer sich die drei Zähler sichert. (smr)