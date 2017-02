Pereira: Derby-Sieg für das Selbstvertrauen - Ismaik ist da

München - Mit einem Heimsieg im Derby gegen den 1. FC Nürnberg will sich der TSV 1860 weiteres Selbstvertrauen holen. Mit dabei sein wird auch Investor Hasan Ismaik.

Montagabend, Flutlicht und ein Derby - die Bühne für einen Befreiungsschlag des TSV 1860 könnte kaum besser sein. Dennoch erwarten die Löwen nur 20.000 bis 22.000 Zuschauer, wenn der 1. FC Nürnberg in der Allianz Arena gastieren wird (die Partie gibt es bei uns im Live-Ticker). Der Partie beiwohnen wird aber Hasan Ismaik, der am Sonntagnachmittag an der Grünwalder Straße erschien.

Der Derbycharakter der Partie ist für Vitor Pereira nicht sonderlich besonders, wie er bei der Pressekonferenz am Sonntag sagte: „Ich habe schon viele Derbys gespielt. Es ist das wichtigste, weil es das nächste Spiel ist.“ Den FCN nimmt er sehr ernst, auch weil die Cluberer in den vergangenen 41 Zweitliga-Partien immer getroffen haben. „Ich habe großen Respekt vor Nürnberg, aber auch vor allen anderen Teams. Das ist eine ausgeglichene Liga, in der der Letzte den Ersten schlagen kann.“

Mit seinem Start bei den Löwen ist Pereira bislang nicht unzufrieden: „Der Auftakt ist bisher kein schlechter. Wenn wir am Montag gewinnen, haben wir einen guten Auftakt. Mit Punkten und Siegen bekommt man Selbstvertrauen. Und das ist gut, um meine Spielidee zu verfestigen.“

Da kann ein so langer Abstand zwischen zwei Partien hilfreich sein - auch wenn das für Vitor Pereira seltsam wirkt. „Es war eine sehr lange Woche, das mag ich eigentlich nicht. Aber es war eine gute Woche. Nach Siegen zu arbeiten, ist immer einfacher.“ So sei die Organisation der Trainingseinheiten schwieriger. Und weiter: „Mir ist egal ob wir Montag oder Mittwoch spielen. Der große Unterschied ist die Anzahl der Trainingstage.“

Fehlen wird Sechzig am Montagabend Marnon Busch, der 22-Jährige hat muskuläre Probleme. Ob Ivica Olic, der in einem Interview davon sprach, nicht gerne ein Joker zu sein und am vergangenen Wochenende noch den wichtigen Ausgleich gegen den KSC erzielt hatte, ist noch unklar. „Das wird sich wegen dem Interview nicht ändern, er wird weiterhin seine Möglichkeiten bekommen“, so Pereira. „Es können nicht alle anfangen. Wenn ich mit 20 anfangen könbnte, würde er sicher spielen. Aber ich bin sehr zufrieden mit ihm, er gibt mit diesem Alter richtig Gas.“

Im Vorwort des Stadionheftes erinnert sich 1860-Präsident Peter Cassalette an das gewonnene Derby gegen den Club vom 17. Mai 2015, als die Löwen mit 2:1 den FCN niederrangen und so den Grundstein für die Relegation schafften. „An diesen Auftritt wollen wir heute Abend anknüpfen, unsere Heimserie von inzwischen sechs Heimspielen ohne Niederlage ausbauen und alle Sechzger Stück für Stück zurückgewinnen.“

fw

Rubriklistenbild: © sampics / Stefan Matzke