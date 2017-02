Goldenes Händchen: So rotiert Pereira die Löwen zu Siegen

München - Wer rotiert gewinnt! Nach diesem Motto scheint Vitor Pereira in seinen ersten Wochen als Löwen-Trainer zu verfahren. Von Spiel zu Spie stellt der Portugiese die Mannschaft um.

Wenn man glaubt, es geht nichts mehr, wechselt Pereira den Heimsieg her! Wie schon bei seinem ersten Sieg gegen Greuther Fürth zauberte Trainer Vitor Pereira den Sieg auf den Platz - seine Joker stechen. Die tz schaut sich Pereiras Wechselbilanz genauer an.

Greuther Fürth: Bei Pereiras Heimdebüt plagen sich die Löwen ganz lange. Ohne die Neuzugänge, die das Spiel auf der Tribüne mit Hasan Ismaik verfolgen, und ohne Ideen nach vorne liegt die Mannschaft um Kapitän Stefan Aigner zurück, ehe Ivica Olic einen zumindest fragwürdigen Elfmeter zum 1:1 verwandelt. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen den Fürther Sama (47.), spielen die Löwen behäbig und kommen kaum zu Chancen - doch dann wechselt Pereira in der 58. Minute den Sieg ein. Claasen und ­Liendl für Adlung und Aycicek. Eine halbe Stunde später schlägt das Duo zu. Claasen flankt von der linken Seite, über den Umweg Olic verwandelt ­Liendl aus zwölf Metern zum 2:1-Siegtreffer.

Arminia Bielefeld: Vor dem Spiel viel Unruhe in München: Aigner tritt als Kapitän zurück und steht nicht im Kader. Dafür starten die Löwen gleich mit vier Neuzugängen das Spiel auf der Alm. Gytkjaer und Amilton funktionieren als Neulinge sofort. Der Basilianer startet mit einem Dribbling von das Mittellinie - Gytkjaer veredelt zum 1:1. Doch auch danach tun sich die Löwen schwer. Mit Liendl, Claasen und Ribamar wechselt Pereira dreimal. Während Claasen und Ribamar keine Akzente setzen können, reißt Liendl sofort das Spiel an sich. Die Folge: mehr Ballbesitz für die Löwen, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Die Partie endet mit einem 1:2.

Sportfreunde Lotte: 90 Minuten zum Vergessen, sowohl für Pereira, als auch für die Mannschaft. Aigner, den der Trainer wieder in die Mannschaft setzt, muss in der Halbzeit Gelb-Rot-gefährdet ausgewechselt werden. Liendl gibt sein Startelf-Debüt, kann aber im Vergleich zu seinen Einwechslungen keine Impulse bringen. Für ihn rückt überraschend Lacazette auf die Ersatzbank, der in den bisherigen Spielen einer der Besten war. Adlung, der in Bielefeld noch Kapitän war, ist gar nicht im Kader, dafür übernimmt Wittek die zentrale Position, ohne dort zu brillieren. Uduokhai wird geschont, dafür darf Mauersberger verteidigen. Gegen den agilen Torschützen Freiberger hat er große Probleme, tauscht dann mit Ba die Position. Auch die Einwechslungen und damit einhergehende Umstellung auf ein 4-4-2 bringen keine Verbesserung und passen sich perfekt in das sehr schlechte Spiel ihrer Kollegen ein. Einzig Ribamar sticht hervor - als er völlig unnötig in der 93. Minute seinen Gegenspieler umtritt und vom Platz fliegt. Ein rabenschwarzer Löwen-Abend, der mit einem 0:2 endet.

Karlsruher SC: Mr. Rotation schlägt wieder zu - und wie! Völlig überraschend steht Kiel-Held Kai Bülow als Kapitän in der ersten Elf und sorgt in der Nachspielzeit für den Siegtreffer. Mit Lacazette bringt Pereira wieder einen Kämpfer auf die Sechs. Udoukhai scheint aus der Pause gegen Lotte gut herausgekommen zu sein, er verteidigt hinten stark und hat vorne eine große Chance. Und Pereiras kroatischer Joker Olic sticht sogar schon nach 19 Sekunden! Vitor Goldhändchen hat beim 2:1 wieder zugeschlagen!

Übrigens: Die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg beginnt am Dienstag mit einem öffentlichen Training ab 16 Uhr. Es wird wohl die einzig öffentliche Einheit vor dem Derby am Montag sein.

Florian Fussek

