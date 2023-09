„Schwarz. Gelb. München.“ - Der TSV 1860 München stellt sein neues Wiesn-Trikot vor

Von: Selina Leitl

Teilen

In den Stadtfarben schwarz und gelb: Das ist das Wiesn-Trikot des TSV 1860 München im Jahr 2023. © TSV 1860 München

Der TSV 1860 München bringt in seinem neuen Wiesn-Trikot die Liebe zur Stadt zum Ausdruck. Am 30. September laufen die Löwen einmalig in dem Jersey auf.

München - Am 16. September um 12 Uhr heißt es wieder: „O‘zapft is“! Vier Tage vor dem Start des 188. Oktoberfests stellt der TSV 1860 München sein neues Wiesn-Trikot in den Farben schwarz und gelb vor. Bereits zum zehnten Mal können Fans ein Sondertrikot der Löwen zu Münchens fünfter Jahreszeit ergattern - das Jersey gibt es ab sofort im Fanshop zu kaufen.

Der TSV 1860 München läuft in den Stadtfarben auf

Das diesjährige Wiesn-Trikot läuft unter dem Motto „Schwarz. Gelb. München“. Auf dem weißen Shirt sind die beiden Stadtfarben vereint, die sich aus den Reichsfarben unter Kaiser Ludwig dem Bayern ableiteten.

Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt sich in dem Jersey die Liebe zur Heimat wider. 2022 hieß der Slogan des Wiesn-Trikots „O‘zapft is“. Auf den Ärmeln des grün-weißen Shirts war eine Brezel in Herzform zu sehen, die die Werte Herzlichkeit, Frieden und Gastfreundschaft darstellte. Neben der Bavaria mit ihrem Löwen durfte im vergangenen Jahr auch einmalig das Münchner Kindl auf das Jersey gedruckt werden.

Schoss den TSV 1860 München beim letztjährigen Spiel im Wiesn-Trikot per Hattrick im Alleingang zum Sieg gegen Aue: Fynn Lakenmacher. © IMAGO / Ulrich Wagner

Einmaliger Auftritt im Wiesn-Trikot beim Drittliga-Heimspiel gegen Verl

Begutachten können die Anhänger des TSV 1860 München ihre Spieler in dem Sondertrikot dann am 30. September um 14 Uhr. Im Heimspiel gegen den SC Verl trägt das Team das Jersey nur ein einziges Mal in dieser Saison. Es könnte den Löwen allerdings Glück bringen. Auch 2022 trugen die Münchner das Sportdress einmalig im Heimspiel gegen Aue und gingen dank Fynn Lakenmacher, der mit einem Hattrick beeindruckte, als Sieger vom Platz - das Wiesn-Jersey also ein gutes Omen?

Wer sich bis dahin auch mit dem Oktoberfest-Trikot ausstatten will, kann das Shirt für 99,95 Euro im Fanshop des TSV ergattern. Dabei müssen die Anhänger zehn Euro mehr bezahlen als im vergangenen Jahr - das grün-weiße Trikot gab es zum Preis von 85,95 Euro.

So verbringen die Löwen ihre Zeit während dem Oktoberfest

Neben dem Duell mit dem SC Verl warten auf Sechzig in der Wiesn-Zeit noch drei weitere Partien in der 3. Liga. Zum Anstich am 16. September heißt es Derby-Time: Die Löwen sind um 16:30 Uhr in Ingolstadt zu Gast. Eine Woche später geht es zur gleichen Zeit auswärts gegen den Hallescher FC. Nach dem Heimspiel gegen Verl steht dann direkt eine Englische Woche an: Am 03. Oktober, also dem letzten Wiesn-Tag, ist der TSV 1860 München beim Aufsteiger SSV Ulm 1846 gefordert. Anstoß ist um 19 Uhr.

Trotz des straffen Programms bleibt natürlich Zeit für einen gemeinsamen Wiesn-Besuch. Nach der offiziellen Einladung des Biersponsors genehmigt sich das Team am 19. September eine Auszeit im Hacker-Zelt. (Selina Leitl)