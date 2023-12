Macht 1860-Trainer Schmöller den Unterberger? Haching zeigt, wie es gehen könnte

Von: Jörg Bullinger

Bringt er den TSV 1860 zurück in die Spur? Bei seinen bisherigen Stationen stand Frank Schmöller für Erfolg. © IMAGO/Ulrich Wagner

Frank Schmöller steht als Trainer für Erfolg. Er soll den TSV 1860 wieder in die Spur bringen. Bis Weihnachten oder sogar noch länger?

München - Im gehobenen Amateurfußball in Oberbayern ist Frank Schmöller eine Legende. Den 57-Jährigen zeichnet eine Eigenschaft aus, die sich der TSV 1860 nur wünschen kann: Kontinuität. Ob beim SV Heimstetten, dem FC Ismaning, dem SV Pullach oder seit 2019 bei den Junglöwen blieb der ehemalige Stürmer stets für mehrere Jahre im Amt. Mit Heimstetten schaffte er zwei Aufstiege bis in die Bayernliga. Ismaning führte er in die Regionalliga, mit Pullach wurde er Meister, konnte aber mangels Spielstätte nicht in Bayerns höchste Spielklasse aufsteigen.

Unter dem legendären österreichischen Trainer Ernst Happel debütierte Schmöller als 19-Jähriger 1986 beim HSV in der Bundesliga. Der kauzige Wiener formte ihn zum Junioren-Nationalspieler. „Als Mensch war er der Wahnsinn und hat eigentlich die ganze Saison nicht mit mir gesprochen. Mit 18 Jahren hat er insgesamt einen Satz zu mir gesagt, glaube ich“, sagte der DFB-Pokalsieger von 1987 bei seinem Amtsantritt in Giesing.

Unter Frank Schmöller schafften zahlreiche Talente den Sprung zu den Profis des TSV 1860

37 Jahre später ist er erstmals selbst Trainer einer Profimannschaft. Die Umstellung auf „Feierabendtraining“, wie Schmöller es 2019 nannte, machte ein Engagement als Junglöwen-Coach in Giesing überhaupt erst möglich. Der Ex-Profi geht einem geregelten Job nach, der ihm genug Zeit für seine Fußball-Leidenschaft lässt. Die Blauen entschieden sich 2019, das Bayernliga-Team nicht mehr wie früher teilweise auch nachmittags trainieren zu lassen, sondern die Einheiten auf den Abend zu legen. „Das kam mir entgegen. Deshalb sind wir aber keine Feierabendfußballer“, sagt Schmöller.

Das hat der gebürtige Hamburger in über vier Jahren eindrucksvoll nachgewiesen. Blickt man auf die nackten Zahlen, hat sich das Bayernliga-Team bisher in jeder Saison unter seiner Führung verbessert. Mit Noel Niemann, Sami Belkahia, Fabian Greilinger, Niklas Lang, Lorenz Knöferl, Johann Ngounou Djayo, Nathan Wicht, Michael Glück, Maxim Gresler und Mansour Ouro-Tagba haben außerdem etliche Talente das Sprungbrett genutzt und ihr Debüt für Sechzig gefeiert.

„Es gab keine Sekunde einen Zweifel daran, dass ich es machen möchte.“

Viele seiner ehemaligen Schützlinge trifft Schmöller jetzt wieder: „Ich freue mich, hier in der Verantwortung zu stehen. Das ist eine tolle und spannende Herausforderung für mich“, sagte er am Mittwochmorgen bei seiner Vorstellung. „Es gab keine Sekunde einen Zweifel daran, dass ich es machen möchte.“

Möglich macht das auch sein Arbeitgeber BMW, dem er „sehr dankbar“ ist, „dass er so viel Verständnis gezeigt hat. Um 11:35 Uhr habe ich den Anruf bekommen. Um 11:40 bin ich freigestellt worden.“ Wegen der fehlenden Fußballlehrer-Lizenz ist sein Engagement bis zum letzten Spiel vor Weihnachten gegen Waldhof Mannheim beschränkt. Oder doch nicht? „Ich habe wahnsinnig Lust auf diese Aufgabe“, sagt Schmöller. Etliche ehemalige Weggefährten wünschen sich bzw. trauen ihm sogar eine längere Amtszeit zu. Dass es geht, zeigen die Beispiele Unterhaching und Lübeck. Beide Drittligarivalen nehmen wegen fehlenden UEFA-Pro-Lizenzen ihrer Trainer DFB -Sanktionen in Kauf. Unter dem Strich - vier Spiele pro Monat - wäre es vielleicht sogar die günstigere Lösung. Zudem entiele dann die bei 1860 traditionell komplizierte Einigung auf einen Kandidaten.(Jörg Bullinger)