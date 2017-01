Warten auf die Neu-Löwen - und was macht die 1860-Konkurrenz?

München - Noch hat der TSV 1860 keinen Neuzugang unter Vertrag genommen. Das soll sich noch ändern. Aber wie aktiv war die Konkurrenz auf dem Transfermarkt?

Vier Tage noch bis zum Rückrundenstart gegen Greuther Fürth – und noch immer warten sie beim TSV 1860 auf den ersten Zugang. Innenverteidiger Abdoulaye Ba (26) vom FC Porto soll am Montag in München aufschlagen, auch eine Leihe des Brasilianers Luiz Gustavo Tavarez (22) liegt weiter im Bereich des Möglichen. Der Rest? Schaumamoi …

Und was macht die Konkurrenz im Tabellen-Süden? Sie schläft nicht. Eine tz-Rundreise von Bochum bis St. Pauli.

VfL Bochum (22 Punkte): Die Generalprobe hat das Team von Trainer Gertjan Verbeek verpatzt. Bei Preußen Münster und Coach Benno Möhlmann gab’s am Samstag ein 1:2. Personell halten sich die Veränderungen in Grenzen. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler Vitaly Janelt wurde von RB Leipzig ausgeliehen, Innenverteidiger Gül (18) und Linksaußen Novikovas verließen den Klub.

Greuther Fürth (21): Innenverteidiger Stephen Sama (23) kam vom VfB Stuttgart, dazu sollen die Franken an einer Verpflichtung von Florian Hübner und Ex-Löwe Marius Wolf (beide Hannover 96) interessiert sein. Ob der Flügelflitzer schon am Freitag in der Fröttmaninger Arena auftaucht? Ihren letzten Test gewannen die Fürther gegen den Drittligisten FSV Zwickau mit 1:0.

1. FC Kaiserslautern (19): Tayfun Korkut schmiss bei den klammen Pfälzern mangels Perspektive hin, Neu-Trainer Norbert Meier wartet noch auf Zugänge. Möglicherweise kommt Rechtsverteidiger Florian Dick (32) aus Bielefeld zurück. „Es ist wichtig, dass sich gerade die erfahrenen Akteure einbringen“, sagt Meier. „Schließlich haben wir den zweitjüngsten Kader der Liga.“ Von Teambuildingmaßnahmen hält der 58-Jährige nichts: „Die Jungs haben alle schon Flöße gebaut oder waren im Klettergarten.“

Karlsruher SC (14): Prominentester (und bislang einziger) Zugang ist Coach Mirko Slomka. „Seit der Trainer Slomka heißt, ist eine ganz andere Luft in Karlsruhe“, hat Torwart-Oldie Dirk Orlishausen festgestellt. Außenverteidiger Marin Sverko (18) wechselte trotzdem nach Mainz.

Arminia Bielefeld (14): Reinhold Yabo, von RB Salzburg ausgeliehen, schoss zuletzt beide Tore beim 2:0-Testspielsieg in Osnabrück. Dazu konnte Trainer Jürgen Kramny Offensiv-Routinier Sören Brandy (31, Union Berlin) begrüßen.

Erzgebirge Aue (13): Die Hoffnungen ruhen auf Sturm-Zugang Albert Bunjaku. Der 33-jährige Kosovo-Schweizer kam aus St. Gallen und soll zusammen mit Pascal Köpke die Doppelspitze bilden.

FC St. Pauli (11): Ewald Lienen hat bislang drei neue Spieler bekommen. Aus Frankfurt kam Johannes Flum (29, Mittelfeld), aus Freiburg Linksaußen Mats Möller Daehli (21, Leihe). Dazu wurde Stürmer Len­nart Thy von Werder Bremen zurückgeliehen. „Wir wollen den positiven Trend aus den letzten Spielen mitnehmen und mit Elan die Sache angehen“, sagt Lienen. „Wir können es nur über eine gute Stimmung in der Kabine und auf dem Platz schaffen.“ Einschlafen wird bei Unikum Lienen so schnell keiner.

Ludwig Krammer