Verliert der TSV 1860 seinen Anführer? Verlaat in der Warteschleife

Von: Johannes Ohr

Er geht voran – verbal und körperlich: Löwen-Abwehrboss Jesper Verlaat. © imago

Der Vertrag von Löwen-Anführer Jesper Verlaat läuft aus. Der Kapitän würde beim TSV 1860 München bleiben. Die Sportchef-Suche verzögert die Verlängerung.

München – Was würden die Löwen nur ohne diesen Blondschopf machen? Bei der unglücklichen 0:1-Niederlage am Samstag gegen Jahn Regensburg ging Jesper Verlaat wieder vorbildlich voran. Der Abwehrchef kämpfte und grätschte sich über den Platz, schmiss sich in jeden Zweikampf und trieb seine Kollegen lautstark an. Mit seiner aggressiven, aber auch umsichtigen Spielweise half der Niederländer wieder entscheidend mit, dass Sechzig bis zum Gegentreffer in der Nachspielzeit hinten den Laden dicht hielt.

Vertrag von Jasper Verlaat beim TSV 1860 München läuft aus

Keine Frage: Als Mentalitätsmonster, Fanliebling und Gesicht des Vereins ist der 27-Jährige ein Löwen-Kapitän, wie er im Buche steht. „Der Verlaat ist wahnsinnig gewachsen“, schwärmte Trainer Maurizio Jacobacci (60) zuletzt. „Ich habe ihn mir auch in der letzten Saison schon so gewünscht. Heute sieht man, welche Qualitäten er hat.“

Sechzig und Verlaat – das ist seit seinem Wechsel im Vorjahr von Waldhof Mannheim nach Giesing spätestens mit seiner Übernahme der Kapitänsbinde im Sommer eine Traumehe. Doch hat sie auch eine langfristige Zukunft? Unsere Zeitung weiß: Im Sommer 2024 läuft Verlaats Vertrag bei den Löwen aus – konkrete Gespräche bezüglich einer Verlängerung seines Kontraktes gab es aber noch nicht. Stattdessen hängt Verlaat in der Warteschleife.

Warten auf den neuen Sportdirektor – TSV 1860 weiter ohne Gorenzel-Nachfolger

Grundsätzlich ist Sechzig durch das für die Kaderplanung zuständige Trio, bestehend aus Chefscout Jürgen Jung (47), Trainer Maurizio Jacobacci (60) und Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer (42), im sportlichen Bereich zwar durchaus handlungsfähig.

Doch formal unterliegt die strategische Entscheidung darüber, ob mit einem Spieler verlängert wird oder nicht, der (gemeinsamen) Beurteilung von Trainer und Sportdirektor oder -geschäftsführer – den es seit der Vertragsauflösung von Ex-Sportboss Günter Gorenzel zum 30. Juni bekanntlich nicht mehr gibt. Und während sich die Gesellschafter seit inzwischen 130 (!) Tagen um einen geeigneten Nachfolger streiten, bringt sich die Konkurrenz schon in Stellung.

Sechzig ohne Verlaat? 1860-Kapitän an Vertragsverlängerung interessiert

Nach unseren Informationen haben bereits mehrere Vereine aus dem In- und Ausland ihre Fühler nach Verlaat ausgestreckt. Ein Verteidiger in Topform, dazu im besten Fußballeralter und auch noch ablösefrei zu haben – das zieht an. Noch ist es für 1860 aber nicht zu spät, seinen Kapitän zu binden. Denn Verlaat fühlt sich wohl und wertgeschätzt, kann sich eine Vertragsverlängerung vorstellen, wenn gewisse Voraussetzungen (sportliche Perspektive, finanzielle Rahmenbedingungen) für ihn stimmen.

Zu vernehmen ist, dass der Club zunächst und möglichst schnell die vakante Position des sportlichen Leiters besetzen will, um anschließend konkrete Gespräche mit Verlaat aufzunehmen. Die Löwen-Fans werden hoffen, dass es bis dahin nicht schon zu spät ist. Sechzig ohne Verlaat? Es wäre nicht nur sportlich ein Verlust. (Johannes Ohr)