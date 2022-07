Wettanbieter sehen Löwen als Aufstiegs-Favorit - Dresden nur auf Rang zwei

Von: Sebastian Isbaner

Neuzugang Albion Vrenezi vom TSV 1860 München im Vorbereitungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach © IMAGO

Nächstes Wochenende beginnt die 3. Liga mit einem wahren Knaller. Mit dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden treffen zwei Meister-Favoriten aufeinander.

München - Der Saisonauftakt in der 3. Liga steht bevor. Mehrere Mannschaften zählen zum Favoritenkreis auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Einer Trainerumfrage nach ist der Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden auf Platz eins gesetzt, der TSV 1860 München würde der Umfrage nach ein weiteres Mal den Aufstieg verpassen. Die Buchmacher der Wettanbieter sind da anderer Meinung.

TSV 1860 München auf Platz eins: Tipico und Bwin sehen die Löwen im Meisterschaftsrennen vorne

Das Sportwetten-Portal Tipico sieht die Löwen als Top-Favorit auf den langersehnten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Demnach haben die Löwen eine Quote von 2,2 auf das Erreichen der Aufstiegsränge. Die Meisterschaft der Sechzger hat eine Quote von 5,5. Damit steht der TSV 1860 der Wahrscheinlichkeit nach laut den Buchmachern auf Rang 1 im Meisterschaftsrennen.

Auf Rang zwei folgt die von vielen als Aufstiegskandidat Nummer eins erklärte SG Dynamo Dresden. Für einen Aufstieg der Sachsen gibt es das 2,5-fache, bei einer möglichen Meisterschaft das Siebenfache des Einsatzes zurück. Im Ranking dahinter folgen der VfL Osnabrück, Erzgebirge Aue und der 1. FC Saarbrücken.

Auch das Portal Bwin sieht die Löwen im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg ligaweit als Favoriten. Die Quoten des Wettanbieters unterscheiden sich leicht, an der Reihenfolge ändert es allerdings nicht. Die Münchner werden vor allen Zweitligaabsteigern als Aufstiegskandidat gehandelt.

Drittliga-Start: Mission Aufstieg - TSV 1860 peilt mit Neuzugängen die 2. Bundesliga an

Soweit, so gut, was die Quoten angeht. Jetzt müssen nur noch Taten auf dem Platz folgen. In den letzten drei Spielzeiten schrammten die Löwen jeweils haarscharf an den vorderen drei Plätzen vorbei. Im nun vierten Anlauf soll es endlich mit dem ersehnten Aufstieg zurück in die zweithöchste Spielklasse klappen.

Dafür haben die Münchner einiges im Sommer getan. Mit hochkarätigen Neuzugängen wie Jesper Verlaat, Joseph Boyamba, Albion Vrenezi und Martin Kobylanski konnten sich die Löwen auf mehreren Positionen verstärken. Auch Trainer Michael Köllner hat den Aufstieg bereits als festes Saisonziel ausgesprochen. Am kommenden Wochenende steigt der Saisonauftakt gegen den Rivalen und engsten Konkurrenten im Aufstiegsrennen, Dynamo Dresden. (Sebastian Isbaner)