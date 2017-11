Wiederholung erwünscht: Überrennt 1860 zum Start Memmingen erneut?

Vor rund vier Monaten startete der neue TSV 1860 in die Regionalliga und legte mit einem Kantersieg beim FC Memmingen einen Bombenstart hin. Jetzt kommt der FCM zum Rückrundenauftakt nach Giesing.

Die Ungewissheit war groß vor dem Saisonauftakt der Löwen in Memmingen. Umso größer war die Erleichterung nach dem 4:1-Sieg am Donnerstag des 13. Juli. „Das war heute ein ganz wichtiger Erfolg, mit dem wir eine positive Stimmung erzeugen können“, sagte Trainer Daniel Bierofka nach der Partie mit dem wunderbaren Weitschuss-Tor von Christian Köppel zum 1:0. Spielmacher Timo Gebhart sprach gar von einem „gefühlten Befreiungsschlag nach den Vorkommnissen der letzten Wochen“.

Knapp vier Monate später stehen die Löwen als Herbstmeister tatsächlich ziemlich befreit da. Zumindest auf dem Platz wird der Teamgedanke wieder gelebt, die Mannschaft weiß auch ohne den langzeitverletzten Gebhart ihre Krallen zu zeigen. Beim Wiedersehen gegen Memmingen soll am Freitagabend auf Giesings Höhen der 14. Sieg im 19. Spiel gelingen (wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion).

+ Auftakt nach Maß: Die Löwen feierten im Juli einen 4:1-Sieg in Memmingen. © imago/MIS Dass die Allgäuer auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, ist für Bierofka ein Extra-Anlass zum Mahnen. „Memmingen hat zuletzt 3:0 in Schalding-Heining gewonnen. Das ist keine Mannschaft, die absteigen wird, dafür sind sie personell zu gut. Sie spielen aggressiv und wittern Morgenluft.“ Ob er seine eigene Mannschaft nach dem 3:0 gegen Bayreuth ändern werde, ließ Bierofka am Donnerstag noch offen: „Bei Felix Weber ist es fraglich, ob er nach seiner Verletzung schon zwei Spiele in drei Tagen absolvieren kann. Ich werde noch abwarten und dann entscheiden, ob ich was ändere.“

+ Chrsitian Köppel erzielte im Hinspiel in Memmingen ein Traumtor. © imago/MIS Ein Sonderlob gab’s auf Nachfrage für Torhüter Marco Hiller, den besten Mann gegen Bayreuth. Bierofka: „Das ist eine große Qualität von Marco, dass er auf der Linie explosiv ist. Im Aufbau muss er noch ruhiger werden. Aber er ist ja erst 20, man muss ihm Zeit lassen.“ Zumindest bis zur Winterpause ist Hiller als Nummer 1 gesetzt, danach, so Bierofka, gehe es „wieder bei Null los“. Mit Zugang Hendrik Bonmann (Dortmund II) steht ein ernsthafter Konkurrent parat. Bierofkas Ansage: „In der Vorbereitung werden die Karten neu gemischt. Das gilt für alle Spieler, besonders fürs Mittelfeld, wo Timo (Gebhart) wieder zurückkommt.“

Inklusive am Freitagabend haben die Löwen noch fünf Punktspiele zu absolvieren (Memmingen, Burghausen, Buchbach, Rosenheim, Schalding-Heining). Zum Jahresabschluss folgt das Totopokal-Viertelfinale in Bayreuth (9.12., 14 Uhr). Am 24. Februar geht’s bei Nürnberg II weiter.

