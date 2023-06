Teilnehmerfeld komplett: Das sind die 19 Gegner der Löwen in der kommenden Drittligasaison

Von: Uli Kellner

Auf Maurizio Jacobacci wartet ein spannendes Teilnehmerfeld. © IMAGO/Gabor Krieg

Seit Sonntag ist das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2023/24 komplett. Auf den TSV 1860 warten in der kommenden Saison kürzere Wege und emotionale Wiedersehen.

München – Haching, Relegationssieger über Cottbus, ist noch dazugestoßen – wie zuvor Münster, Lübeck, Ulm (die anderen Aufsteiger) bzw. Sandhausen, Regensburg, Bielefeld (die drei Absteiger). Die Löwen wissen nun also, mit wem sie es ab Anfang August zu tun bekommen. Die Wege werden kürzer sein, die Wiedersehen teils emotional.

Wir stellen alle 19 Gegner vor.

Arminia Bielefeld

Gerade mal 13 Monate her, da kämpfte die Arminia noch um Bundesligapunkte. Was für ein Kontrast, wenn auf der Alm künftig wieder Drittligafußball zu sehen ist. Im Normalfall sind Absteiger natürliche Aufstiegsfavoriten – die Frage wird allerdings sein, wie schnell sich Bielefeld vom zweiten Absturz binnen eines Jahres erholt.

Jahn Regensburg

Am 30. Mai 2017 feierte der Jahn einen verdienten Sieg in der Aufstiegsrelegation – die Löwen dagegen verließen unter hässlichen Begleitumständen die Allianz Arena, wohl für immer. Die Wiedersehensfreude wird sich in Grenzen halten, wenn der Jahn und 1860 künftig Drittligaderbys austragen – beide Vereine wären sich lieber eine Liga weiter oben begegnet.

SV Sandhausen

Gegen Sandhausen verliert man als Löwe nicht – das bekamen zu Zweitligazeiten diverse Trainer am eigenen Leib zu spüren. Alexander Schmidt wurde nach einer 0:2-Heimpleite durch Friedhelm Funkel ersetzt (2013), Kosta Runjaic zehn Tage nach einem 2:3 im Hardtwaldstadion durch Daniel Bierofka (2016). Maurizio Jacobacci ist also gewarnt – wobei sich die Vorzeichen geändert haben. Bei diesem Duell ist künftig Sandhausen der Favorit. Dafür sorgen schon Premium-Zugänge wie Rouwen Hennings (35, Düsseldorf).

SC Freiburg II

Weil eine Liga zwischen Erst- und Zweitvertretung liegen muss, bekommt es 1860 erneut mit Freiburgs Bundesligareserve zu tun. Vielleicht hilft es ja, dass die Löwen dem Vorjahreszweiten eines seiner Talente abspenstig machen konnten. Julian Guttau dürfte auch bei seinem neuen Verein gesetzt sein.

1. FC Saarbrücken

Dauerrivale seit der (gewonnenen) Aufstiegsrelegation 2018 – und zunehmend ein Angstgegner. Auch in der zurückliegenden Saison verlor 1860 beide Duelle mit Richie Neudecker & Co. (0:1, 0:2).

Dynamo Dresden

Knapp am Wiederaufstieg gescheitert, rüsten sich die Sachsen für den nächsten Anlauf Richtung 2. Liga – vermutlich ohne Toptorjäger Ahmet Arslan (Hertha hat ihn im Visier), dafür mit Halle-Dauerbrenner Tom Zimmerschied (34 Spiele, zehn Tore), für den sich auch die Löwen interessiert hatten.

Waldhof Mannheim

Wie 1860 unzufrieden mit der zurückliegenden Saison, die der SV Waldhof minimal besser beendete (Platz 7). Beim Neuanfang soll Ronny Thielemann den vor zwei Wochen entlassenen Trainer Christian Neidhart ersetzen.

Viktoria Köln

Fast schon eine feste Größe in Liga drei. Es geht bereits in die fünfte Saison, erneut mit Ex-Löwe Olaf Janssen, der treuen Viktoria-Seele (zweite Amtszeit, diesmal seit 2021).

SC Verl

Stets unterschätzt, doch richtig gefährdet war der SC Verl selten in seinen drei Drittligajahren. Künftig hat der kleine Verein sogar echte Heimspiele – von Paderborn geht es zurück in die für 8 Mio. Euro flottgemachte Sportclub-Arena (5300 statt 1434 Plätze).

FC Ingolstadt

Im Aufstiegskampf hatten die Löwen zweimal das Nachsehen gegen Ingolstadt. Künftig dürfte es noch emotionaler zugehen. Trainer Michael Köllner wird zeigen wollen, dass es ein Fehler war, ihn bei 1860 zu entlassen. Treu an seiner Seite: Vereinswechsler Yannick Deichmann.

MSV Duisburg

Wie Mannheim und 1860 ein Traditionsverein, der sich entgegen seiner Planung in der 3. Liga eingenistet hat. Geht da noch mal mehr?

Bor. Dortmund II

Starke Talente, die guten Fußball spielen. Je nachdem, wer aufläuft, kann es 6:3 für 1860 ausgehen (Saisonfinale 2022) – oder 1:4 (letztes Duell im Grünwalder Stadion).

Erzgebirge Aue

Hinter dem FC Erzgebirge liegt eine enttäuschende Saison: Platz 14 war’s am Ende – als Zweitliga-Absteiger. Der erfahrene Pavel Dotchev soll dafür sorgen, dass die neue Saison ruhiger verläuft.

Rot-Weiss Essen

Als Aufsteiger halbwegs souverän dringeblieben. Künftig wird man sich an der Hafenstraße langsam Richtung vorderes Drittel orientieren.

Hallescher FC

Seit 2012 durchgehend in der 3. Liga – muss man erst mal schaffen, auch finanziell.

VfB Lübeck

Am Ende doch noch als Meister der Nordstaffel eingelaufen. Aber: Die U 23 des lange führenden HSV hatte eh keine Drittligalizenz beantragt.

Preußen Münster

Noch ein Rückkehrer. 2020 hatten die Preußen die 3. Liga verlassen, nun sind sie zurück – als souveräner Meister der West-Regionalliga (13 Punkte vor Wuppertal).

SSV Ulm

Ältere Löwen-Fans erinnern sich: Ja, es gab tatsächlich mal Bundesligaduelle mit dem SSV Ulm. 1999/2000 siegten Max, Häßler & Co. im Olympiastadion 4:1, verloren aber das Rückspiel klar mit 0:3. Zwischenzeitlich waren die „Spatzen“ sogar viele Jahre fünftklassig – und haben sich nun gegen den ambitionierten Dorfclub TSV Steinhach Haiger durchgesetzt.

SpVgg Unterhaching

Endlich wieder S-Bahn-Derbys! Die Löwen-Fans freuen sich auf das kürzeste Auswärtsspiel – auch weil Haching vor dem Abstieg stets die Punkte ablieferte. Und künftig? (Ulk)