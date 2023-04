76ers gewinnen erstes Duell mit Nets in NBA-Playoffs klar

Joel Embiid (r) und die 76ers holten sich in der Serie gegen die Nets das 1:0. © Derik Hamilton/FR170553 AP/AP/dpa

Die favorisierten Philadelphia 76ers sind mit einem Sieg in die Playoff-Serie gegen die Brooklyn Nets gestartet. Im ersten Playoff-Duell der NBA-Saison holten die 76ers ein 121:101 und gingen in der Best-of-Seve-Serie mit 1:0 in Führung.

Philadelphia - In ausverkaufter Halle mit 20.913 Zuschauern gerieten die 76ers kein einziges Mal in Rückstand und bauten ihren Vorsprung über die ganze Spieldauer kontinuierlich aus. James Harden versenkte sieben Dreier und beendete das Spiel mit 23 Punkten und 13 Vorlagen.

Joel Embiid, zu einem der drei besten Spieler der Hauptrunde gewählt, kam auf 26 Zähler. Die 30 Punkte von Mikal Bridges für die Nets waren zu wenig. dpa