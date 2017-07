0:6-Klatsche! Eching wird nach Achtungserfolg vermöbelt

Eching – Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eching haben am vergangenen Wochenende zwei Gesichter gezeigt: Am Samstag sah Trainer Gerhard Lösch beim 1:1 gegen den BCF Wolfratshausen sehr viel Gutes. Der Auftritt, vor allem die Anfangsphase, einen Tag später beim Kirchheimer SC war dagegen desaströs.

Am Samstag empfingen die Echinger den BCF Wolfratshausen. Die Favoritenrolle hatten die Gäste inne, die eine Woche vor dem Start in die Bayernliga-Saison eine gelungene Generalprobe hinlegen wollten. Dazu kam, dass der BCF zwei Tage vor dem Duell bei der 1:4-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München einen starken Auftritt gezeigt hatte und mit breiter Brust anreiste. Bei den Echingern sah es anders aus: Die hatten eine Woche mit drei Trainingseinheiten und einem Spiel hinter sich.

Unter diesen Umständen war es etwas überraschend, wie gut die Zebras mithielten: Sie spielten mutig, liefen viel und schafften es so, die Gäste unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. In der 37. Minute belohnte Daniel Hahner den Außenseiter mit dem 1:0. Wolfratshausen glich zwar vor der Pause durch Michael Marinkovic aus (45.), auf den Spielverlauf nach dem Seitenwechsel hatte der Treffer aber keine Auswirkungen. Eching war auch weiterhin gut in der Begegnung und hätte in der Schlussphase sogar den Siegtreffer erzielen können – es blieb jedoch beim 1:1-Remis. „Wir haben unseren Plan von der ersten bis zur letzten Minute sehr gut umgesetzt“, freute sich Coach Lösch.

Nur 20 Stunden nach dem Achtungserfolg holte den TSV beim Kirchheimer SC der Alltag ein. Lösch veränderte die Startelf auf neun Positionen. An mangelnder Frische kann es also nicht gelegen haben, dass Eching den Start komplett verschlief. Kaum ein Pass landete beim Mitspieler. Hinzu kam auch noch, dass die Hintermannschaft beim schnellen Umschaltspiel des KSC unsortiert war. Nach einer Viertelstunde war die Partie entschieden, denn Marwin Bindner, Fabian Löns, Marco Flohrs und Thomas Branco de Brito schossen zwischen der siebten und 15. Minute eine Vier-Tore-Führung für den Bezirksligisten heraus. In der 38. und 42. Minute legte Bindner zwei weitere Treffer nach.

„Da hat keiner ein Bewerbungsschreiben abgegeben. Daher habe ich in der Halbzeit – anders als angedacht – mehrere Wechsel vorgenommen“, sagte Lösch. Auch danach war es nicht das Spiel der Echinger. Immerhin kassierten sie aber keinen weiteren Gegentreffer, sodass es bei dem 0:6 blieb. Löschs Fazit: „Gegen Wolfratshausen habe ich sehr viel Licht gesehen, gegen Kirchheim sehr viel Schatten. Vielleicht war dieses Spiel zwei Wochen vor dem Ligastart ein Dämpfer zur richtigen Zeit“, bilanzierte der Echinger Trainer. Moritz Stalter

