1. FC GAP auf der Suche nach Verstärkung im Abstiegskampf: Kommt der nächste „Moritz Müller“?

Von: Oliver Rabuser

Wieder öfter jubeln wollen Lukas Kunzendorf (l.) und Torschütze Jonas Poniewaz mit dem 1.FC. Foto: or © or

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen befindet sich mitten im Abstiegskampf. Um dem Ziel Klassenerhalt näherzukommen, will der Klub in der kommenden Woche auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Aufgabe ist spannend, aber auch über Gebühr fordernd: Schafft der 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Klassenerhalt in der Landesliga Südost oder stürzt der Fußballclub nach 2021 wieder zurück in die Bezirksliga? Aktuell deutet vieles darauf hin, dass zumindest der Weg über die Relegation offen bleibt. Klappte 2018 schon. Ging drei Jahre später aber auch schief.

Das knappe 1:0 gegen den TSV Kastl vom vergangenen Samstag sorgt zumindest für neue Zuversicht. Gleichwohl waren die drei Zähler für das große Ziel erst einmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Noch eine Chance hat das Team heuer, weiter Boden gutzumachen. Doch kommt der SV Pullach mit der Empfehlung eines 7:0-Erfolgs gegen Ampfing am Samstag an den Gröben, wo wiederum auf Kunstrasen gekickt wird. Arne Albl, der verantwortliche Mann für den Sport, bleibt positiv, aber auch fordernd. „Natürlich müssen wir den Dreier holen, dann hätten wir wieder eine relativ gute Ausgangsposition.“

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen möchte sich in der Offensive verstärken

Doch weiß auch er, dass womöglich nicht nur eine Prise Zuversicht hilfreich sein könnte, sondern auch personelle Verstärkung. Im Hintergrund wird eifrig verhandelt und getüftelt. Der Verein bemüht sich um Zugänge. „Wir sind mit vier Spielern in Gesprächen“, verrät Albl. Es handelt sich um zwei Angreifer, die mithelfen sollen, das laue Lüfterl in der Offensive wieder etwas stürmischer werden zu lassen. Aber auch zwei offensive Außenbahnspieler gehören zu den Umschwärmten.

Albl vermeidet geflissentlich den Begriff „Bedarf“. Er möchte keinem seiner Kicker zu nahe treten. Vorsichtig betont er aber, dass „wir auf diesen Positionen Breite gebrauchen könnten“. Einer der auserwählten Außen soll sogar bereits zugesagt haben. Albl hält sich vorerst mit Namen bedeckt, verrät aber, dass die Abmeldung beim bisherigen Verein schon erfolgt sei und man in der nächsten Woche die nötigen Unterlagen beim Verband einreichen wolle.

Noch schwieriger gestaltet sich die Suche nach dem Torjäger. Im Winter eine passende Lösung zu finden, war noch nie einfach. Ein Wechsel während der Saison bringt zumeist Unwägbarkeiten mit sich. „Entweder ist ein Spieler unzufrieden, oder es hat etwas gegeben“ – Albl kennt die Konstellationen. Letzteres könnte Sprengstoff für ein gutes Kollektiv sein. Und als solches sieht er die Mannschaft ohne Zweifel.

„Einer, der weiß, wo das Tor steht“: 1. FC GAP auf der Suche nach einem neuen Torjäger

Rauszuhören ist aus seinen Worten aber, dass in einem Fall wohl berechtigte Hoffnung auf eine Verpflichtung besteht. „Wenn wir den bekommen, bin ich guter Dinge“, schiebt er nach. Am liebsten wäre dem FC-Verantwortlichen freilich ein Glücksgriff wie es Moritz Müller einst war. „Einer, der halt weiß, wo das Tor steht und es auch trifft.“ Finanziell lasse sich so ein Transfer über eine Saison hinweg schon stemmen, versichert der Funktionär.

Aber wie groß darf der Suchradius sein? „Man kann im Münchner Raum oder in Österreich schauen“, entgegnet Albl und lacht. Ganz offensichtlich scheint ein Kandidat aus diesen Kreisen am blauen FC-Angelhaken angebissen haben. Denn zu guter Letzt gibt sich Albl dann doch überzeugter: „Bis Anfang Dezember wird sich etwas tun.“ (Oliver Rabuser)