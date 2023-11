Unter den teuersten Trainern der 3. Liga? Haching hofft auf DFB wegen Unterberger

Unterberger kostet die SpVgg Unterhaching wegen fehlender Lizenz weiter viel Geld. Durch die Strafe zählt er zu den teuersten Trainern der 3. Liga.

Unterhaching – Das hat sich die SpVgg Unterhaching sicher anders vorgestellt. Der mutige Schritt, einem eigenen Nachwuchstrainer die Chance im Profibereich zu geben, wird für die Vorstädter immer kostspieliger. Aufgrund der fehlenden Trainerlizenz brummte der DFB den Hachingern eine Geldstrafe auf, die deutlich höher ausfallen wird, als zunächst angenommen. Der Verband berücksichtigte den jungen Cheftrainer für den kommenden Lehrgang vorerst nicht. Damit droht Unterberger, zu einem der teuersten Trainer der 3. Liga zu werden, auch wenn noch etwas Hoffnung bleibt.

Pro Spiel überweist Haching wegen Trainer Marc Unterberger 3.500 Euro Strafe an den DFB

Zum Hintergrund: Bereits Ende August bat der DFB die Hachinger wegen der fehlenden Trainerlizenz erstmals zur Kasse. Als Strafe setzte der Verband 10.000 Euro an. Weitere 3.500 Euro sollten jedes weitere Spiel kosten, in dem Unterberger die Hachinger als Cheftrainer betreut. Hachings Präsident Manfred Schwabl trägt die Kosten nach eigenen Aussagen privat, um dem klammen Aufsteiger bei der Rückkehr in den Profi-Fußball keine zusätzlichen Lasten aufzubürden.

Zunächst einkalkulierte Kosten, die der Drittligist ohne Einspruch akzeptierte. Allerdings erwartete Hachings Präsident Manfred Schwabl, dass Unterberger noch in diesem Jahr für die Lizenz zugelassen wird und die Strafzahlungen damit entfallen. „Wir gehen fest davon aus, dass der Marc im September dabei ist“, äußerte sich Schwabl im Juni noch optimistisch.

Pro Lizenz: Unterhaching hofft auf Sonderregelung des DFB für Unterberger

Nun hat sich der DFB nach unseren Informationen festgelegt: Unterberger ist nicht Teil des Lehrgangs, der ab kommenden Januar die begehrte Ausbildung zum Fußballlehrer absolvieren wird. Die Hachinger hoffen jedoch auf einen Sonderplatz und erwarten in den nächsten Tagen diesbezüglich eine Entscheidung.

Unterberger habe sich bereits zum dritten Mal für die Pro-Lizenz beworben und erfüllt die Regularien nur nicht mehr, da der Verband diese geändert hat. Unterberger coachte vier Jahre lang die U17 der Hachinger, die seit vergangenem Jahr nicht mehr für die Zulassung berechtigen.

Unter den teuersten Trainer der 3. Liga? Unterhaching muss für Unterberger zahlen

Der DFB schloss dagegen bereits im September auf Nachfrage eine Sondergenehmigung aus: „Grundsätzlich gilt, dass ein Bewerbungsverfahren immer nach der gültigen Ordnung und den geltenden Bestimmungen durchgeführt wird und nicht mitten im Verfahren etwaige Änderungen greifen.“ Die vermeintlich kostengünstige Option Unterberger droht im 3. Liga-Vergleich eine äußerst kostspielige zu werden.

Durch die Strafzahlungen allein verursacht Unterberger der SpVgg Unterhaching monatlich Kosten von über 10.000 Euro. Hinzu kommt das geschätzte Grundgehalt im vierstelligen Bereich. In der 3. Liga liegt das monatliche Gehalt eines Cheftrainers nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zwischen 7.000 und 25.000 Euro. Wenn man die Strafzahlungen zum Gehalt hinzurechnet, dürfte Marc Unterberger damit zu einem der teuersten Trainer in der 3. Liga werden.

Unterberger wird nach aktuellen DFB-Regeln erst 2025 zugelassen

Und damit nicht genug: Die Strafe droht gar über die Saison 2023/24 hinauszugehen. Unterberger erfüllt die neuen Voraussetzungen für die Pro-Lizenz frühestens im Sommer 2025. Möglich, dass der DFB dann noch härter durchgreift. Einen Ausweg böte allenfalls der österreichische Fußballbund. Unterberger besitzt neben dem deutschen auch den österreichischen Pass und spekulierte selbst über einen Verbandswechsel. (btfm)