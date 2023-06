3.-Liga-Teams jagen Hachings Top-Torjäger Hobsch – Berater weist Gerüchte zurück

Von: Boris Manz

Bleibt er im Sportpark? Gerüchte um einen Abgang ranken sich um Hachings Top-Torjäger Patrick Hobsch. © Ulrich Wagner/Imago

Unterhaching bastelt am Kader für die 3. Liga. An Patrick Hobsch sind derweil einige Teams dran. Der MSV Duisburg und Preußen Münster sind interessiert.

Unterhaching – Nach der Relegation läuft in Unterhaching die Planung am Kader für die 3. Liga. Wenig verwunderlich, dass durch die starke Saison einige Vereine auf die Spieler der Spielvereinigung aufmerksam geworden sind. Besonders hoch im Kurs steht Patrick Hobsch. Einem Bericht zufolge sind der MSV Duisburg und der SC Preußen Münster an Hachings Torjäger dran. Hobschs Berateragentur, Pro Profil GmbH, weist das Gerücht entschieden zurück.

Transfer zur 3. Liga-Konkurrenz? MSV Duisburg und Preußen Münster wollen Unterhachings Hobsch

Wie Reviersport im Umfeld von Hobsch erfahren haben will, dränge der Torjäger auf einen Wechsel. Sein Vertrag hat sich in Unterhaching durch den Drittliga-Aufstieg zwar automatisch bis 2024 verlängert. Ein Abgang des 28-Jährigen sei aufgrund des großen Gehalts aber dennoch möglich. Von einer Transfersumme, im fünfstelligen Bereich, zu Duisburg oder einem ablösefreien Wechsel nach Münster trotz Vertrags ist die Rede.

„Damit ist das Bullshit-Bingo komplett“, kommentiert die Berateragentur auf Nachfrage von Fussball-Vorort. „Patrick hat einen gültigen Arbeitsvertrag mit Unterhaching.“ Einen ablösefreien Wechsel könne man ausschließen. Es ist kein Geheimnis, dass Haching auf Transfererlöse angewiesen ist. Abgänge zum Nulltarif sind äußerst ungern gesehen, weiß auch die Agentur.

SpVgg Unterhaching plant für die 3. Liga: Zukunft bei Sebastian Maier und Stephan Hain offen

Unglücklich zeigte sich der Sohn des Ex-Bundesliga-Stürmers, Bernd Hobsch, ohnehin nicht. Im Jubel des 3.-Liga-Aufstiegs schwärmte der 28-Jährige vom Verein und seinen Mitspielern. Allerdings, wenn die Hachinger mit ihrer Tormaschine noch Geld verdienen wollen, müssen sie Hobsch verkaufen oder den Vertrag verlängern.

Mit zwei anderen Spielern werden indes bereits Gespräche über die Zukunft diskutiert. Ex-Löwen-Stürmer Stephan Hain (34) und Sebastian Maier (29) könnten den Verein in diesem Sommer verlassen. Doch auch bei den beiden Routiniers steht nach kicker-Informationen eine Verlängerung im Raum.

Kader soll verjüngt werden – Steffen Galm verlässt die SpVgg Unterhaching

Sicher ist aber, dass Kaderplaner Steffen Galm die Vorstädter verlässt. Der Kader der Hachinger soll nach dem Abgang von Sandro Wagner verjüngt werden, der Etat von nur 2,5 Millionen Euro lässt kaum Spielraum. Bei entsprechenden Angeboten für ihre Top-Verdiener könnten Schwabl und Co. gesprächsbereit sein, ablösefreie Abgänge von Leistungsträgern werden aber wohl ausbleiben. (btfm)