Neufahrn gewinnt Topspiel - Eching und Pulling drehen Partie - Massenhausen schießt Dietersheim ab

Der FC Neufahrn setzt mit dem Sieg gegen die SG Eichenfeld-Freising das erste Statement. Auch Eching II, Pulling und Massenhausen gewinnen zum Auftakt.

Landkreis – Die Mannschaften der A-Klasse 5 haben am Auftaktwochenende eine Menge geboten. In doppelter Unterzahl holte die Echinger Reserve einen knappen Sieg – und auch im Spitzenspiel war es lange spannend: Doch letztendlich sicherte sich der FC Neufahrn bei der SG Eichenfeld den ersten Dreier der Saison. Ein Start nach Maß gelang aber auch dem SC Massenhausen, der gegen den SV Dietersheim das halbe Dutzend vollmachte.

Eching II dreht Partie in Unterzahl

TSV Eching II – SV Ilmmünster 2:1 (0:1). Einen Last-Minute-Sieg haben die Fußballer der TSV-Reserve zum Saisonauftakt eingefahren. Nach einem taktischen Foul zückte der Unparteiische in der 17. Minute die Rote Karte gegen Echings letzten Mann Finn Labedzki, eine Viertelstunde später gerieten die Gastgeber in Rückstand. „Davor waren wir sehr gut dabei“, betont Co-Trainer Dragan Ljubicic, der seinem Team in der Pause wohl die richtigen Anweisungen gegeben hat: Fortan dominierten die Zebras und drehten die Partie mit zwei schönen Spielzügen. Beendet wurde die Partie aus Sicht der Echinger sogar nur zu neunt, weil Diego Puchta eine Zeitstrafe absitzen musste. „Das Durchhaltevermögen war sehr, sehr gut. Hut ab vor allen Jungs, die gefightet, geackert und gebissen haben“, lobte der Co-Trainer seine Mannschaft nach dem Auftaktsieg.

Tore: 0:1 Clemens Schiegerl (33.), 1:1 Panagiotis Poulis (72.), 2:1 Samuel Glogowski (89.).

Neufahrn gewinnt Topspiel gegen die SG Eichenfeld-Freising

SG Eichenfeld-Freising – FC Neufahrn 0:2 (0:1). In einem hart umkämpften Spitzenspiel haben sich die Gäste am Ende den Auftaktsieg geholt. Dabei haderte SGE-Trainer Ludger Reuter vor allem mit der Chancenverwertung seines Teams, das in Halbzeit eins drei Hundertprozentige nicht in Zählbares ummünzen konnte. „Du musst mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gehen, dann gewinnst du das Ding.“ Zusätzlich verschossen die Gastgeber kurz vor Schluss einen Elfmeter. Deutlich mehr Glück hatte die Elf von FCN-Coach Andreas Voggt, die aus seiner Sicht die erste Hälfte trotz des Führungstores komplett verschlafen hat. Sein Fazit: „Das war ein wichtiger Sieg gegen einen schweren Gegner auf einem schwierigen Platz.“ Mit dem Dreier lagen die Neufahrner direkt dem nach Abpfiff an der Spitze. „Diesmal ziehen wir es bis zum Ende durch“, sagte der Neufahrner Spielertrainer schmunzelnd.

Tore: 0:1 Kevin Ogbebor (19.), 0:2 Sebastian Blome (76.).

„Jetzt kann es nur noch besser werden.“ SVP-Trainer Andreas Eckardt ist trotz des Sieges nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams.

SC Kirchdorf II – SV Pulling 1:2 (1:0). Mit einem blauen Auge davongekommen ist das Team von Trainer Andreas Eckardt im Duell mit dem SC Kirchdorf II. In den ersten 45 Minuten hatten die Pullinger Fußballer Glück, dass es bei nur einem Gegentreffer geblieben ist. „In der zweiten Halbzeit haben wir aber nicht aufgegeben“, betont Eckardt. Mit einem Doppelschlag gelang es den Gästen doch noch, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. „Jetzt kann es nur noch besser werden“, gab der 55-Jährige zu Protokoll. Denn mit der Leistung seiner Mannschaft war der SVP-Trainer – trotz des knappen Siegs – alles andere als zufrieden.

Tore: 1:0 Tim Schwenk (8.), 1:1 Kevin Frick (60.), 1:2 Christian Bartels (62.).

Vier Treffer von Mock: Massenhausen schießt Dietersheim ab

SV Dietersheim – SC Massenhausen 0:6 (0:3). Von Beginn an überlegen präsentierten sich die Gäste aus Massenhausen. Hinten ließen die SCM-Fußballer nichts zu – und vorne gelang Stürmer Tobias Mock zunächst ein lupenreiner Hattrick, ehe er nach dem Wiederanpfiff seinen vierten Treffer des Tages erzielte. „Das ist nicht alltäglich“, sagte Coach Andreas Langer. Mit seinem Doppelpack legte Nico Kratzl im Anschluss zum deutlichen 6:0-Endstand für die Gäste nach. „So will man in die Saison reinstarten. Wir freuen uns über den Sieg, aber letztendlich sind es auch nur drei Punkte“, erklärt der Trainer, der den Blick bereits auf die nächste Partie richtet.

Tore: 0:1 Tobias Mock (24.), 0:2 Tobias Mock (41.), 0:3 Tobias Mock (45.+2), 0:4 Tobias Mock (54.), 0:5 Nico Kratzl (57.), 0:6 Nico Kratzl (71.). (Franziska Kugler)

