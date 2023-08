Moosburg und Langenbach werden Favoritenrolle gerecht - Punkteteilung in Zolling und Wang

A-Klasse 6 Donau/Isar kompakt

Der TSV Moosburg und der SV Langenbach setzten zum Auftakt das erste Ausrufezeichen. Zolling und Wang starten mit einem Remis in die neue Spielzeit.

Landkreis – Zwei der Topfavoriten in der A-Klasse 6 zeigten zum Saisonauftakt gleich einmal ihre Stärke. Der TSV Moosburg setzte sich zu Hause deutlich mit 5:1 gegen Oberhummel durch, die Langenbacher trafen beim Aufsteiger in Rudelzhausen sogar noch zweimal mehr. Zufriedenheit herrschte aber auch bei Aufsteiger Zolling II, das im Derby gegen Haag trotz eines schnellen Rückstands immerhin noch eine Punkteteilung erreichte.

Moosburg dreht in der zweiten Hälfte auf

TSV Moosburg – SC Oberhummel 5:1 (1:1). Beide Trainer zeigten sich mit der Leistung ihrer Truppe zufrieden. SCO-Coach Anton Hirschfeld meinte, dass seine Truppe anfangs sogar besser gewesen sei und sich 80 Minuten lang teuer verkauft habe. Sein Moosburger Kollege Andreas Lienhard dagegen sagte: „Wir hatten das Geschehen über die gesamte Zeit unter Kontrolle.“ Beim Gegentor habe man das Tempo des Gegners unterschätzt, anschließend hätten in der ersten Hälfte nur die Tore gefehlt. Ihm sei aber klar gewesen, dass die Gäste irgendwann einbrechen würden: „Sie mussten vor allem unseren schnellen Außen immer hinterherrennen. Im zweiten Abschnitt klingelte es folgerichtig.“

Tore: 0:1 Tobias Maier (7.), 1:1 Denis Cayli (32.), 2:1 Alan Jaworski (65.), 3:1 Benedikt Wagner (81.), 4:1 Tobias Gessler (82.), 5:1 Andreas Irl (90.).

„Sie schossen siebenmal aufs Tor und trafen immer.“

TSV Rudelzhausen – SV Langenbach 1:7 (0:2). Die Gäste seien als letztjähriger Vizemeister nicht der Maßstab für seine Truppe gewesen, meinte TSV-Trainer Daniel Dlugosch: „Die Langenbacher sind einfach eine sehr starke Mannschaft und werden wieder ganz oben mitspielen.“ Die Niederlage sei aber doch ein wenig zu hoch ausgefallen. Der Coach sah durchaus einige gute Möglichkeiten seiner Truppe: „Leider brachte Langenbach immer ein Bein dazwischen.“ Die Gäste dagegen agierten eiskalt: „Sie schossen siebenmal aufs Tor und trafen immer“, bewunderte Dlugosch die Effizienz des SVL. Mit der Leistung seines Teams zeigte er sich trotz der Pleite nicht unzufrieden.

Tore: 0:1 Tim Karschewski (19.), 0:2 Julian Hauner (24.), 0:3/0:6 Hannes Kain (69./79.), 0:4/0:5 Kilian Ziegltrum (75./76.), 1:6 Christoph Geier (83.), 1:7 Christian Spengler (88.).

Zolling kommt nach Zwei-Tore-Rückstand zurück

SpVgg Zolling II – VfR Haag 2:2 (2:2). Beim letzten A-Klassen-Auftritt 2017/18 brauchte die SpVgg Zolling II 17 Spiele für den ersten Punktgewinn – diesmal klappte es auf Anhieb. Nach den ersten zehn Minuten sah es noch nicht danach aus. Trainer Sebastian Ranner: „Da haben die Jungs noch Lehrgeld gezahlt.“ Die Gastgeber spielten die ersten 45 Minuten gegen den heftigen Wind und kamen damit erst nach und nach zurecht: „Wir nahmen die Zweikämpfe aber immer besser an“, lobte der Coach. Im zweiten Abschnitt gelang der Ausgleich, und trotz Großchancen wollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Beide Teams vergaben sogar je einen Elfmeter, bei den Gastgebern widerfuhr Stürmer Dominik Deischl dieses Unglück in der Nachspielzeit. Ranner: „Wegen der letzten Aktion ist es natürlich unglücklich, dass wir den Sieg verpasst haben. Über 90 Minuten gesehen, geht das Unentschieden aber schon in Ordnung.“

Tore: 0:1 David Bachmeier (3.), 0:2 Jonas Kalinowski (8.), 1:2/2:2 Barna Birtalan (20./45.).

Keine Tore in Wang

SG FC Wang – SC Tegernbach 0:0. Auch in Wang spielte der Wind eine große Rolle. Wangs Sportlicher Leiter Patrick Müller sah aufgrund der Witterungsbedingungen eine zerfahrene Partie, mit einem Chancenplus beim Gegner. In den ersten 20 Minuten sei seine Truppe noch am Drücker gewesen: „Dann gaben wir das Zepter aber immer mehr aus der Hand.“ Die Hausherren wurden vor allem im zweiten Durchgang immer mehr in die Defensive gedrückt, bewiesen dabei aber immensen Kampfgeist. „Wir machten den Riegel zu und schafften es stets, irgendein Körperteil in die Schüsse zu werfen“, lobte Müller. Dank des immensen Einsatzes sei der Punktgewinn auf alle Fälle verdient. (Bernd Heinzinger)