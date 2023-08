Absteiger Aspis weiter ohne Gegentor - „Ungefährdeter“ Sieg für die SG Buch/Forstern

Von: Sebastian Voichtleitner

Die Vorentscheidung: Der Taufkirchener Patrick Teuber (l.) schießt aufs Tor, und der St. Wolfganger Abwehrspieler Marco Grieger (2. v. r.) fälscht den Ball unerreichbar für seinen Torwart Dominik Lechner kurz vor der Halbzeit zum 2:0 für Aspis ins eigene Tor ab. Meysam Amiripur braucht nicht mehr einzugreifen. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Erfolgreicher Saisonstart! Aspis Taufkirchen gewinnt auch das zweite Spiel und behält die weiße Weste. In Lengdorf fallen am Wochenende keine Tore.

„Wir haben über 90 Minuten ein schlechtes Spiel gemacht und uns auf das Niveau des Gegners eingelassen.“

Ein torloses Remis der schwächeren Sorte sahen die Zuschauer in Lengdorf. Gäste-Coach Hans Kleemann zeigte sich im Anschluss äußerst unzufrieden: „Wir haben über 90 Minuten ein schlechtes Spiel gemacht und uns auf das Niveau des Gegners eingelassen. Spielerisch war das von uns die Schulnote fünf.“ So gab es vor den Toren auch nur wenig Spektakel, denn während die Lengdorfer zu keiner einzigen Chance kamen, waren die Walpertskirchener laut Kleemann auch nicht wirklich zwingend. Das liege aber auch an aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren, welchen der SVW-Trainer, „trotz zweier verlorener Punkte“, Respekt zollte: „Das robuste Zweikampfverhalten von Lengdorf war richtig gut.“

SG Buch/Forstern feiert „ungefährdeten“ 3:1-Erfolg

Einen verdienten Sieg fuhr die gastgebende SG ein, was vor allem bei Coach Benny Wall für Begeisterung sorgte: „Das war von Anfang an ungefährdet.“ Schnell ging der Gastgeber durch Stephan Oeller in Führung, welche aber nur kurz Bestand hatte, denn nach einem Fehler im Aufbauspiel und einem daraus resultierenden Freistoß zimmerte Innings Spielertrainer Manuel Hahn den Ball direkt in die Maschen. Doch die Wall-Elf schüttelte sich nur kurz, und durch weitere Treffer von Oeller und Felix Eiermann zogen die Hausherren auf 3:1 davon, was auch den Endstand bedeutete. „Im zweiten Durchgang hat man den Teams die hohen Temperaturen angemerkt, aber wir haben stark verwaltet, und Inning wurde auch nicht mehr wirklich zwingend“, zeigte sich Wall zufrieden.

Aspis Taufkirchen feiert zweiten Dreier im zweiten Spiel

Einen gebrauchten Tag erwischte die Wolfganger Zweite. „Aspis war einfach eine Klasse besser“, gab TSV-Trainer Bernhard Rachl zu. „Obwohl wir hinten wenig zulassen wollten, hatten wir die Stürmer nie im Griff.“ Gleich nach neun Minuten gelang Robin Schluttenhofer die Führung, welche kurz vor der Pause durch ein Eigentor von Marco Grieger auf 2:0 ausgebaut wurde. Auch in Halbzeit dominierte Taufkirchen das Geschehen weiterhin nach Belieben, Marcel Paris und Meysam Amiripur schossen einen letztlich klaren 4:0-Auswärtssieg für die Taufkirchener heraus. (Sebastian Voichtleitner)