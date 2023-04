TSV Buchbach erkämpft sich Punkt gegen Würzburger Kickers

Von: Jörg Bullinger

Im Hinspiel nahmen die Würzburger Kickers den TSV Buchbach mit 7:1 auseinander. © Imago Images /Frank Scheuring

Der TSV Buchbach hat sich im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Würzburger Kickers einen Punkt im Tabellenkeller erkämpft. Der Ticker zum Nachlesen.

30. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach - FC Würzburger Kickers 0:0 (0:0)

Tabelle: Würzburgs Rückstand auf Haching wächst auf zehn Punkte an. Buchbach steht auf einem Relegationsplatz.

Der Ticker zur Partie in der SMR-Arena zum Nachlesen.

Vorbericht: TSV Buchbach gegen FC Würzburger Kickers

München/Buchbach - Der TSV Buchbach hat noch eine Rechnung mit den Würzburger Kickers offen. Im Hinspiel ging der Kult-Klub mit 1:7 baden. Für die Kickers läuft es in diesem Jahr noch nicht rund. Erst ein Sieg holte die Elf von Marco Wildersinn in diesem Jahr. Der Absteiger liegt aktuell acht Punkte hinter Tabellenführer Unterhaching – mit einem Spiel in der Hinterhand. Die Unterfranken sollten ihren Blick aber auch nach hinten richten, denn die Bayern-Amateure kommen mit großen Schritten an sie heran.

Ganz anders der TSV Buchbach. Der Abstiegskandidat hat nach der Pleite gegen die kleinen Bayern den Trainer gewechselt. Mit Erfolg, unter Trainer Uwe Wolf läuft es. Der Kult-Klub holte in den letzten drei Spielen sieben Punkte. Der Ex-Löwen-Coach ist damit noch ungeschlagen.

TSV Buchbach gegen FC Würzburger Kickers im Live-Ticker: Kult-Klub will sechsten Heimsieg der Saison

Dennoch befindet sich Buchbach weiterhin auf einem Relegationsplatz. Ein Sieg gegen die Kickers wäre wichtig, um im Abstiegskampf vorzulegen. Die derbe Abreibung aus dem Hinspiel dürfte Motivation genug sein. Für die Fans ist die Partie in der SMR-Arena wieder mal ein Leckerbissen. Gelingt dem TSV der sechste Heimsieg der Saison, ist – je nach Ausgang der anderen Partien – ein Nichtabstiegsplatz zum Greifen nahe.

Können die Buchbacher Revanche nehmen und dem Favoriten ein Bein stellen? Die Gäste werden sicherlich alles versuchen, um im Meister- und Aufstiegskampf endlich in die Spur zu finden. Anpfiff in Buchbach ist um 16:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker (Jörg Bullinger/Robin Hieke).