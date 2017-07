Alle Facts rund um den ERDINGER Meister CUP

Alles was sie zum ERDINGER Meister CUP wissen müssen.

Gut abgeschnitten

Sechs Teilnehmer aus Oberbayern standen im Teilnehmerfeld der Herren beim Landesfinale des Erdinger Meistercups in Kelheim. Der SV Pullach war der verdiente Sieger, gewann bis auf eines (0:0 gegen FC Tegernheim) alle seine Spiele. Das Aus im Achtelfinale ereilte die SpVgg Unterhaching (0:1 gegen VfR Katschenreuth), den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (5:6 nach Achtmeterschießen gegen Cosmos Aystetten) und den TSV Weilheim (0:1 gegen Herrieden). Bereits nach den Gruppenspielen war Endstation für den TuS Holzkirchen und den BC Uttenhofen.

Ins Trainingslager

Als Sieger der „Champions League der Amateure“ sicherten sich der SV Pullach (Herren) und die SpVgg Thalkirchen (Frauen) ein professionelles Trainingslager in Südeuropa. Die Finalisten TuS Pfarrkirchen und TSV Pfersee-Augsburg bekommen von BFV-Partner Erdinger Weißbräu eine Meisterparty für 50 Personen auf dem eigenen Vereinsgelände. Insgesamt hatten 248 der 363 bayerischen Meister-Mannschaften an der 13. Auflage des Kleinfeld-Turniers teilgenommen. 32 Herren- und 17 Frauenteams spielten beim Landesfinale in Kelheim um den Sieg.

Starke Oberbayern

Die Meisterteams aus Oberbayern sind die erfolgreichsten beim Erdinger Meistercup. Von den bisher 13 Turniersiegern kommen acht aus unserem Regierungsbezirk: Wacker Burghausen II (2005), SC Olching (2006), TSV Geiselbullach (2007), FC Ismaning (2011), TSV 1860 Rosenheim (2012), FC Pipinsried (2013), TuS Geretsried (2015) sowie jetzt der SV Pullach. Die restlichen Sieger: FSV Erlangen-Bruck (Mittelfranken/2008), SV Memmelsdorf (Oberfranken/2009), Würzburger FV (Unterfranken/2010), FV Illertissen (Schwaben/2014) und SV Seligenporten (Oberpfalz/2016). Noch keinen Sieger stellt Niederbayern.

Quelle: fussball-vorort.de