Allershausen zerlegt Moosen - Altenerding gewinnt Aufsteigerduell - SVA siegt im Ampertal-Derby

Einen spektakulären Zweikampf lieferten sich Palzings Tobias Wirth (l.) und Unterbrucks Linus Hayer. Am Ende sicherte sich der SVA drei wichtige Punkte. © Lehmann

Während Vötting dank einer starken zweiten Hälfte in Kranzberg gewinnt, holen auch Allershausen und Altenerding drei Punkte in der Kreisliga.

Landkreis – Nach der ersten Saisonniederlage sind die Fußballer des SV Vötting sofort in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Sie schlugen den SV Kranzberg im Landkreisderby mit 2:1. Währenddessen fuhr Allershausen einen deutlichen 5:0-Sieg gegen Neuling Moosen ein, Unterbruck unterlag Palzing mit 1:2.

„Wir haben uns in der Halbzeit darüber unterhalten, ob wir wieder so schlechte 90 Minuten spielen wollen.“

SV Kranzberg – SV Vötting 1:2 (1:0). „Wir haben uns in der Halbzeit darüber unterhalten, ob wir wieder so schlechte 90 Minuten wie in der Vorwoche spielen wollen.“ Maximilian Peschek, der Trainer der Vöttinger Kicker, gewährte nach dem Match am Freitagabend einige Einblicke ins Kabinengeschehen der Gäste. Und die Ansprache des Coaches hatte offenbar Wirkung gezeigt: Die Kiesweiherbuam kamen wie verwandelt aus der Halbzeitpause und holten einen am Ende „verdienten Sieg“, sagte Peschek. Kranzbergs Spielertrainer Dennis Hammerl war hingegen bedient: Man habe zu viele Fehler gemacht und deshalb auch „verdient verloren“. Während Aufsteiger Vötting weiter kräftig oben mitmischt, müssen die Kranzberger in der Hinrunde der Kreisliga 2 – wie im vergangenen Jahr – als Drittletzter aktuell kleinere Brötchen backen.

Dabei lagen die Platzherren in diesem Landkreisduell sogar in Führung: Mit einer feinen Einzelaktion hatte Thomas Kopp zwei Gegenspieler stehen lassen und dann sehenswert flach ins Eck abgeschlossen (14.). Auch in der Folgezeit dominierte der SV Kranzberg den ersten Durchgang und hatte gefühlt an die 70 Prozent Ballbesitz. Eine gefährliche Torchance aufs 2:0 konnten sich die Ampertaler aber nicht erspielen. Sie blieben insgesamt zu harmlos.

Vötting nach der Pause wie verwandelt

Nach der Pause kam dann ein anderer SV Vötting aus der Kabine und stellte das Match schließlich auf den Kopf. Dabei profitierten die Gäste aus Freising zunächst von einem Kranzberger Patzer: Nach einem Einwurf an der Mittellinie verteidigten gleich zwei Akteure zu fahrlässig, und so spielten die Kiesweiherbuam eine weite Flanke an den langen Pfosten, wo Jonas Sittenauer zum 1:1 einnickte (76.). Und nur drei Minuten später waren die Punkte dann endgültig futsch für Kranzberg: Sittenauer hatte sich über die Außenseite gut durchgesetzt, die anschließende flache Hereingabe drückte Adrian Berlinghoff über die Linie (79.).

„Das Ergebnis war auch in der Höhe absolut verdient.“

TSV Allershausen – SC Moosen 5:0 (3:0). Die Allershausener um Coach Michael Stiller sind in der Kreisliga 2 offensiv weiterhin eine Wucht: Die TSV-Fußballer schenkten nun auch dem Liganeuling aus Moosen fast ein halbes Dutzend Tore ein. Allerdings war der SCM ohne seinen Goalgetter Maximilian Bauer angereist. „Das Ergebnis war auch in der Höhe absolut verdient“, freute sich Allershausens Abteilungsleiter Philipp Jordan.

3:0-Führung zur Halbzeit für Allershausen

Die Ampertaler ließen ihre Fans nicht lange warten und eröffneten den Torreigen bereits in der vierten Spielminute: Thomas Ostermaier setzte sich im Strafraum wunderbar durch und schloss schließlich freistehend ab. Noch im ersten Durchgang legte der TSV nach, nach einer Ecke nickte Maciej Machi das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen (31.). Nur acht Minuten später war die Messe schon endgültig gelesen: Mit einer schönen Einzelaktion spielte sich Simon Hilmer an SCM-Keeper Julian Walter vorbei und netzte dann souverän zum 3:0 ein (39.). Das 4:0 für die Hausherren fiel vom Punkt: Nachdem Dominik Slawny seinen Allershausener Gegenspieler Lukas Zainer im Strafraum gelegt hatte, gab es folgerichtig einen Elfmeter, den Paulo Just sicher verwandelte (53.). Das 5:0-Schützenfest komplettierte schließlich Domenik Baller: Der Stürmer lief allein auf den Schlussmann zu und vollstreckte gekonnt (61.).

FC Moosburg unterliegt im Aufsteigerduell gegen die SpVgg Altenerding

FC Moosburg – SpVgg Altenerding 0:2 (0:1). Einen Dämpfer erhielten die Moosburger Bestrebungen, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten. Im Aufsteigerduell wurde der Sinicki-Truppe zum Verhängnis, dass aktuell zu viele Akteure verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen fehlen. „Wir haben die Partie verdient verloren, die personelle Situation hat sich heute extrem ausgewirkt“, resümierte Trainer Mario Sinicki.

Vor allem in der Defensive drückt beim FCM derzeit der Schuh, und so lagen die Gastgeber kurz vor der Pause mit 0:1 zurück. Nach einem einfachen Ballverlust hatten die Altenerdinger leichtes Spiel – und nach einer Flanke an den langen Pfosten verstanden es die Moosburger Abwehrspieler nicht, gegen einen kleineren Stürmer per Kopf zu verteidigen. Leart Bilalli machte das 1:0 (39.). Der FCM rannte in der Folge an, erarbeitete sich aber zu wenige Chancen. Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss: Nach einem Foul von Keeper Patrik Heilmair, der auch noch die Gelb-Rote Karte bekam, gab’s einen aus Moosburger Sicht zweifelhaften Strafstoß, den Michael Gartner zum 2:0 verwandelte (86.).

„Wir waren nicht schlechter, wir haben uns selbst geschlagen.“

FCA Unterbruck – SVA Palzing 1:2 (0:2). War das der Befreiungsschlag? So richtig in der Kreisliga angekommen waren die Palzinger nach ihrem Abstieg noch nicht, im Ampertal-Derby gelang dem SVA nun zumindest ein knapper Sieg. Unterbrucks Trainer Alfons Deutinger ärgerte sich hinterher jedoch mächtig: „Wir waren nicht schlechter, wir haben uns selbst geschlagen.“

Zwei-Tore-Rückstand nach 24 Minuten

Was war geschehen? Beide Gegentore in der ersten Halbzeit gingen klar auf die Kappe der Hausherren: Vor dem 0:1 durch Andre Bauer (9.) hatten es drei Brucker Akteure versäumt, das Leder zu klären. Bauer nahm dankend an und schlenzte Torhüter Michael Zachskorn das Leder zwischen den Hosenträgern durch. Und nur wenig später klingelte es wieder, dieses Mal waren die Palzinger sogar gänzlich unbeteiligt: Felix Schäfer spielte einen 30-Meter-Rückpass, das Spielgerät versprang ein wenig und zappelte schließlich im Tor (24.). Der FCA steckte nicht zurück und kam noch im ersten Durchgang zu Möglichkeiten. Doch sowohl Andreas Hohlenburger als auch Markus Zacherl vergaben.

In Hälfte zwei hatte Palzing zunächst einen Pfostentreffer von Fabian Radlmaier, bevor vor allem die Hausherren für Gefahr sorgten. Hohlenburger stellte in der 82. Minute nach einer Zacherl-Flanke auf 1:2, Roland Lintner hatte kurz vor Schluss sogar noch die Chance zum Ausgleich. SVA-Coach Gianluca Dello Buono, der am Sonntag sogar sein Comeback als Spieler gegeben hatte, war zufrieden: Man habe mit Blick auf die erste Halbzeit verdient gewonnen. „Die Punkte sind sehr wichtig.“ (Matthias Spanrad)