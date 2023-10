Alling verpasst Remis beim Spitzenreiter – Schilling erlöst den FC Landsberied

Von: Thomas Benedikt

Keine Punkte für Alling: Gegen den Spitzenreiter Breitbrunn musste sich der TSV spät geschlagen geben. © Florian Fleischhauer

In der Kreisklasse geht Breitbrunn gegen Alling nach dem 2:1-Erfolg als Sieger vom Platz – Landsberied reicht in der A-Klasse ein Treffer.

Koch schießt Breitbrunn zum Sieg

Lange sah es so aus, als könnte der TSV Alling dem Tabellenführer Breitbrunn ein Bein stellen. Doch am Ende musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Kiffer doch dem Spitzenreiter vom Ammersee mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Die Begegnung am Dienstagabend nahm den erwarteten Anfang. Die Gastgeber aus Breitbrunn wollten die Chance nutzen, sich von den Verfolgern abzusetzen und gingen bereits nach fünf Minuten durch Maximilian Lemberger in Führung.

Doch das 1:0 sollte nicht lange halten. Bereits in der 11. Minute schlug Alling durch Daniel Pfannes zurück. Zwar hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch lange sah es so aus, als würde der TSV zumindest einen Punkt vom Ammersee mitnehmen – bis zur 82. Minute. Da sorgte Maximilian Koch doch noch für den Breitbrunner Siegtreffer.

Ein Tor bringt Landsberied die Tabellenführung

Drei Punkte der Marke Arbeitssieg hat der FC Landsberied am Dienstagabend im Nachholspiel gegen den SC Oberweikertshofen III geholt. Das magere 1:0 (0:0) reicht dem FCL aber, um sich wieder an die Tabellenspitze zu schieben. Die Landsberieder taten sich lange schwer. Zwei Mal musste FCL-Keeper Wolfgang Reinhardt das 0:0 retten. In der 65. Minute erlöste dann Maxi Schilling die Gastgeber mit dem einzigen Tor des Tages. (Thomas Benedikt)