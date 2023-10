„Hätten bei mehr Gradlinigkeit gewinnen können“ – Altenerding mit Remis im Gipfeltreffen

Geprägt von harten Zweikämpfen war die Partie, so wie hier zwischen dem Altenerdinger Nihad Mujkic (weiß) und dem Finsinger Dominik Keuter. Foto: Andreas Heilmaier © Andreas Heilmaier

Kein Sieger im Spitzenspiel der Kreisliga: Die SpVgg Altenerding und der FC Finsing trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden und teilen die Punkte.

Altenerding – Das Kreisliga-Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SpVgg Altenerding und dem letztjährigen Bezirksligisten FC Finsing hielt, was man sich im Vorfeld versprochen hatte. Beide Kontrahenten lieferten ein sehr intensives Spiel ab, das von packenden Zweikämpfen geprägt war und mit einem gerechten 1:1 (1:1) endete.

Altenerding geht in Führung

Die erste Chance hatten die Gäste bereits nach drei Minuten, doch der Altenerdinger Schlussmann Lukas Loher war zur Stelle und konnte einen gefährlichen Fernschuss von Leonhard Hölzl gerade noch über die Latte lenken. Dies war aber ein Weckruf für die Veilchen, denn die folgende Phase gehörte eindeutig den Hausherren, die dann auch nach 19 Minuten in Führung gingen. Nach einer Balleroberung wurde Samuel Kronthaler bedient, der nach innen zog und mit einem platzierten Schuss ins lange Eck erfolgreich war. Finsings Trainer Thomas Bonnet haderte, „denn durch die zwei vorausgehenden Fehler von Leo Hölzl und Dominik Keuter haben wir uns den Rückstand selbst eingebrockt“.

Finsing mit dem Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff

Nur wenig später hatte der Altenerdinger Anhang abermals den Torschrei auf den Lippen, doch FCF-Keeper Daniel Schröder war zur Stelle und konnte einen Fernschuss von Julius Krop mit einer Glanzparade entschärfen. Nach 25 Minuten verloren aber die Hausherren etwas den Faden, Finsing befreite sich aus der Umklammerung und kam zu ersten Chancen. Dieses optische Übergewicht der Gäste führte sieben Minuten vor der Pause zum Ausgleichstreffer. Patrick Forchhammer brachte das Leder nach innen und fand Fabian Kövener, der zum 1:1 vollstreckte.

Zahlreiche Verwarnungen auf beiden Seiten

Nach Wiederbeginn hielt die leichte Feldüberlegenheit der Gäste an, aber die Gastgeber standen in der Defensive sicher, sodass klare Tormöglichkeiten ausblieben. Nach etwa zehn Minuten wurden dann die Locke-Schützlinge wieder stärker, aber die zweikampfstarken Finsinger Abwehrspieler hielten entschlossen dagegen. Auf beiden Seiten wurden in den Zweikämpfen immer wieder die Grenzen überschritten, sodass der gut leitende Referee Max Seemüller zahlreiche Verwarnungen aussprach.

Der Siegtreffer bleibt aus

Nach 64 Minuten wären die Gastgeber beinahe wieder in Führung gegangen. Nach einer Freistoßflanke von Michael Gartner stiegen zahlreiche Spieler zum Kopfball hoch, und als der Ball dann verlängert wurde, musste Schröder sein ganzes Können aufbieten. Zwei Minuten später wurde es auf der anderen Seite gefährlich, denn nach einer Hereingabe Andre Hubers missglückte der Abwehrversuch von Nihad Mujkic, das Leder wäre aufs eigene Tor gegangen, konnte aber von Krop noch zur Ecke geblockt werden.

In der Schlussphase hatte Altenerding wieder die absolute Kontrolle über das Spiel. In den letzten Minuten mussten die Gäste zwei erfolgsversprechende Angriffe der SpVgg mit unfairen Mitteln unterbinden. Forchhammer und Keuter erhielten Zeitstrafen, doch die Hausherren konnten die Überzahl nicht mehr nutzen. (Andreas Heilmaier)

Stimmen zum Spiel

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: „Wir haben sehr dominant begonnen, aber nach der verletzungsbedingten Auswechslung haben wir den Faden verloren. Auch zum Schluss wollten wir mehr den Sieg, aber wir waren vor dem Tor zu unentschlossen, und keiner wollte beim Abschluss die Verantwortung übernehmen. Letztlich war die Punkteteilung nicht unverdient, aber ich bin der Meinung, dass wir bei etwas mehr Gradlinigkeit durchaus hätten gewinnen können.“

Thomas Bonnet, Trainer des FC Fisning: „Es war ein sehr gutes Kreisligaspiel, und beide Teams zeigten eine starke Vorstellung. Ich glaube, dass das Remis durchaus verdient war. Leider haben wir den Gegentreffer selbst verschuldet und waren dann bei zwei Schüssen von Tom Simml und Fabian Kövener im Abschluss zu ungenau. Der Schiedsrichter hat mir etwas zu kleinlich gepfiffen, denn ich glaube, das Spiel hätte eine härtere Linie durchaus vertragen. Die zwei Zeitstrafen zum Schluss waren korrekt, aber wir mussten hier die gefährlichen Angriffe der SpVgg stoppen.“