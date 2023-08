Altenerdinger Remis-Könige - Eitting führt Kirchasch vor - Eichenried trotz Klatsche entspannt

Schmerz lass nach: Etwas unsanft wurde Lukas Petermeier (l.) in dieser Szene vom Kirchascher Sebastian Maier zu Fall gebracht. Am Ende aber konnte der Ettinger schon wieder lachen, denn seine Mannschaft gewann 4:1. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

Vier Spiele, vier Unentschieden: Altenerding muss sich auch in Unterbruck mit einem Punkt zufriedengeben. Eittings Motor läuft dagegen heiß: Der Ligafavorit holt den zweiten Sieg in Folge.

„Wenn über zehn Mann im Urlaub sind, wird’s bei einem solchen personellen Engpass schwierig.“

Sportlich läuft es noch überhaupt nicht für die Eichenrieder, auch nach dem Abschied von Trainer Stefan Huber sind sie weiter als einziges Team der Kreisliga punkt- und sieglos und damit Letzter. Im Ampertal setzte es für das Team von Neu-Coach David Müller die nächste deutliche Niederlage. Noch relativ gelassen bleibt Spartenchef Stefan Huber. „Wir haben heute verdient verloren“, erklärte er hinterher. Jedoch: Die Eichenrieder haben aktuell auch eine Erklärung, warum es nicht läuft, und die habe, beschwichtigt Huber, nichts mit den Tagen rund um den Abschied des alten Trainers zu tun. „Wenn über zehn Mann im Urlaub sind, wird’s bei einem solchen personellen Engpass schwierig.“ In zwei Wochen, so die Prognose, sollte es besser werden.

Endgültige Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Und deswegen hatten die Gäste am Amperknie auch relativ wenig entgegenzusetzen, wobei der SVE im ersten Durchgang noch Glück hatte, dass Allershausen nicht konsequent mit seinen Chancen umging. Dennoch ging es mit einem 0:1 in die Pause. In sprichwörtlich letzter Sekunde hatte Maciej Machi eine Flanke von Leon Lorenz über die Linie gespitzelt (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel war die Messe dann schnell gelesen. Erst zimmerte Alex Holzmaier das Leder aus 16 Metern volley in die Maschen (48.), ehe Thomas Ostermaier mit einer feinen Einzelaktion den Deckel auf den zweiten Saisonsieg setzte (54.). In der Schlussphase schraubte Alex Holzmaier mit seinem ersten Doppelpack der Saison das Ergebnis noch auf 4:0 (82.).

Last-Minute-Sieg für Moosinning II

War die Moosinninger Reserve letztes Jahr schon gut dabei, ist die Elf von Spielertrainer Manuel Gröber auch heuer wieder das Maß der Dinge – und setzte sich mit dem dritten Sieg an die Tabellenspitze der Liga. Doch es war ein Dreier, den sich die Gelb-Schwarzen hart erarbeiten mussten gegen den Absteiger aus der Bezirksliga. „Wir mussten bis zum Ende alles raushauen“, resümierte Gröber, „und weil wir’s vielleicht etwas mehr wollten, haben wir nicht unverdient gewonnen“. Es war ein laufintensives Spiel, das sich beide Teams am frühen Abend geliefert hatten, und eins, in dem die Hausherren zunächst in Führung gingen. Max Henneberger hatte einen butterweichen Freistoß in den Strafraum gezirkelt, wo Stefan Erl seine Fußspitze hinhielt und traf (18.).

Nach einem Moosinninger Patzer im Spielaufbau kombinierte sich Palzing rasch nach vorne, wo Andre Bauer ausglich (30.). In der Folge ging die Partie hin und her, wobei vor allem im zweiten Durchgang weniger los war und sich viele schon mit einem Remis abgefunden hatten, als der FCM doch noch eiskalt zuschlug. Die Hausherren eroberten in der eigenen Hälfte den Ball, kombinierten über drei Stationen, am Ende ließ Peter Weindl noch einen Gegenspieler drei Mal ins Leere laufen und schloss ab (90.).

„Wir hätten das Ergebnis auch höher gestalten können.“

Immer besser in Fahrt scheinen die auch heuer wieder ambitionierten Eittinger zu kommen. Nach dem ersten Auswärtssieg letzte Woche in Palzing ließen es die Zellermayr-Mannen nun auch zu Hause klingeln. Der Sportclub hatte, wenn auch stark ersatzgeschwächt, deutlich das Nachsehen. „Das war ein verdienter Sieg, wir hätten das Ergebnis auch höher gestalten können“, fasste FC-Sprecher Wolfgang Ettl zusammen. Tasteten sich beide Teams zunächst noch ab, fand Eitting bald den Dosenöffner. Flo Huber passte mit Übersicht in den Strafraum, wo Alfred Neudecker sicher abschloss (35.). Und nun sorgten die Hausherren relativ schnell für die Vorentscheidung. Zunächst nahm Felix Zehetmaier einen hohen Ball im 16er clever an und schloss zum 2:0 ab (39.). Nur zwei Minuten später folgte die Vorentscheidung: Nach einem Foul an Huber gab es Elfmeter, den Andreas Kostorz sich nicht nehmen ließ (41.).

In Durchgang zwei meldete sich Kirchasch zurück. Nach einem Foul von FC-Keeper Noah Mpatsios gab es Elfmeter, den KSC-Coach Alex Mrowczynski verwandelte (66.). In der Folge hatten Tobi Herrmann für den FC und Basti Meier mit einem Kopfball an die Latte für Kirchasch Chancen. In der Schlussphase stellte Lukas Treffler mit einem feinen Solo den alten Abstand wieder her (87.). „Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage, mit etwas Glück wäre aber was drin gewesen für uns“, meinte KSC-Sprecher Maxi Bals.

Viertes Remis im vierten Ligaspiel für Altenerding

Wieder mal mit einem Zähler mussten sich die Liga-Neulinge aus Altenerding am Wochenende begnügen – das vierte Remis im vierten Spiel. „Wir haben klar zwei Punkte verloren“, ärgerte sich Abteilungsleiter Andreas Heilmaier. Insbesondere den ersten Durchgang dominierten die Veilchen, sie verpassten es aber, mehr Kapital daraus zu schlagen. Beim 1:0 brachte Unterbruck nach einer Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Ridwan Bello schaltete am schnellsten und drückte das Leder aus fünf Metern über die Linie (26.).

Nur zehn Minuten später war die Führung dahin. Nach einer Flanke klärte Altenerding nur halbherzig, sodass Goalgetter Andi Hohlenburger der Ball einen Meter vor dem Tor vor die Füße fiel (36.). Die Gäste dominierten den restlichen ersten Durchgang, Michael Gartner und zwei Mal Matthias Loher per Kopf hätten zwingend treffen müssen. Nach dem Seitenwechsel war zunächst eher der FCA dran, doch auch Altenerding belebte die Partie. In der Schlussphase hatten die Altenerdinger Fans den Torschrei auf den Lippen, ein Schluss von Pedro Flores strich aber knapp am Pfosten vorbei. (Matthias Spanrad)