Elfer-Geschenk für Altenstadt II: „Das war eher kein Strafstoß, aber für uns der Dosenöffner“

Von: Roland Halmel

Altenstadter Chance – geklärt: In dieser Szene konnten die Böbinger (rechts Torwart Johannes Wörmann und daneben Kapitän Paul Haberäcker) den Ball vor Altenstadts Patrik Stadler behaupten. Am Ende verloren die Böbinger jedoch bei der zweiten Mannschaft des Kreisligisten mit 1:4. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Ein fragwürdiger Strafstoß als Knackpunkt im Spiel: Der TSV Altenstadt II feiert einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den SC Böbing in der A-Klasse.

Altenstadt – Michael Zwick schaute ganz verdutzt. Der Stürmer des TSV Altenstadt II war vor dem gegnerischen Kasten am Ball vorbeigerutscht, als die Pfeife des Unparteiischen ertönte. Zu Zwicks Verwunderung und aller anderen Spieler entschied der Referee auf Elfmeter – den Dominique Müller zum 2:1 für die Platzherren verwandelte. „Das war eher kein Strafstoß, aber für uns der Dosenöffner“, sagte Müller, der Spielertrainer der Altenstadter Reserve. Am Ende gewann der TSV das Heimspiel in der A-Klasse 6 mit 4:1 gegen den SC Böbing.

„Das war nie ein Elfer.“

„Das war nie ein Elfer. Extrem bitter war auch noch die Ampelkarte. Zu zehnt hatten wir keine Chance“, war SCB-Coach Richard Baarfüßer danach angefressen. Im Zuge des Elfmeterpfiffs sah SC-Verteidiger Simon Dreher wegen Reklamierens die gelb-rote Karte. Als weitere Gründe für die Niederlage nannte Baarfüßer: „Altenstadt hat eine gute Mannschaft und wir waren stark ersatzgeschwächt.“ Auf sieben Stammkräfte mussten die Böbinger verzichten. Aufgrund ihrer Personalprobleme mussten die Gäste auch das Spiel der zweiten Garnitur absagen, um die erste Mannschaft zu verstärken.

Altenstadt II gibt Rote Laterne an Böbing ab

„Unser Sieg war verdient. Wir waren klar überlegen und spielerisch besser“, zeigte sich Müller indessen mit der Leistung der TSV-Reserve, die sehr holprig in die Saison gestartet war, zufrieden. „Wir sind in der Liga angekommen.“ Mit dem Sieg verließen die Altenstadter den letzten Platz, den nun der SC Böbing inne hat.

Die Partie begann recht munter. Altenstadts Patrick Stadler (7., 18.) scheiterte zweimal mit Kopfbällen jeweils nach Ecken. Auf der Gegenseite verpasste Simon Kees (10.) bei einem Solo die mögliche Gästeführung – TSV-Schlussmann Mario Stegbauer parierte. Ab der Mitte der ersten Hälfte dominierte Altenstadt das Geschehen. Aus einem klaren Übergewicht in Sachen „Ballbesitz“ konnten die Gastgeber gegen die gut verteidigenden Böbinger aber kaum Kapital schlagen. Stefan Schmölz (28.) verzeichnete für den TSV noch eine Chance. Kurz vor dem Wechsel prüfte SCB-Stürmer Daniel Probst (44.) nochmals Stegbauer.

Alle fünf Treffer in Hälfte zwei

Zu Beginn der zweiten Hälfte durften die Gastgeber endlich jubeln, als Ludwig Hoffmann einen Chipball über die Abwehr zum 1:0 (51.) versenkte. Die Freude darüber währte aber nur kurz, da David Keßler (58.) eine gute Vorarbeit von Valentin Menschhorn aus kurzer Distanz volley zum 1:1 in die Maschen beförderte. Auf die Kopfballchance von Florian Lehmann (60.) und einem wegen Foul an SCB-Keeper Johannes Wörmann nicht gegebenen Freistoßtreffer von Robert Kanzler (64.) folgte der ominöse Elferpfiff. Nach dem Gegentor zum 1:2 fehlten den Böbingern die Kräfte, um die Partie noch zu drehen. Nur Daniel Schmid kam noch zu einer Freistoßmöglichkeit (87.). Die Altenstadter schraubten das Ergebnis durch das zweite Tor von Hoffmann (75.) und einen Kopfballtreffer von Stadler (90+1.) in der Nachspielzeit noch deutlich in die Höhe. (Roland Halmel)