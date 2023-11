23 Tore für die Reserve: Wird Amar Kovacevic bald ein Thema für Garchings Bayernliga-Team?

Von: Dominik Veitenhansl

Amar Kovacevic (m.) kam in den letzten Wochen kaum aus dem Jubeln heraus. © Simone Orth/Moritz Kick

Seit seinem Wechsel zu Garching II ist Amar Kovacevic in einem wahren Torrausch. Seine Treffer könnten dem VfR nicht nur in der Kreisklasse helfen.

Garching – Wenn der VfR Garching II in der Kreisklasse einen Treffer erzielt, ist sein Name nicht weit: Amar Kovacevic. Seit einigen Monaten befindet sich der 29-Jährige in absoluter Topform. Nach zwölf Spielen steht der Angreifer bei beeindruckenden 23 Toren, trifft also im Schnitt fast zweimal pro Partie. Auch dank seiner Buden legten die Garchinger einen starken Saisonstart hin und sind auch nach dem Spitzenspiel noch ungeschlagener Spitzenreiter in der Kreisklasse 2. Der Torjäger ist selbst über seine bisherige Spielzeit erstaunt: „Dass es so gut läuft, hätte ich nicht erwartet.“

Topform nicht absehbar: Kovacevic spielte nach langer Pause nur unterklassig

Denn diese Leistungsexplosion war vor der Saison kaum absehbar. Nachdem Kovacevic bis zur D-Jugend beim FT München-Gern das Fußballspielen gelernt hatte, kickte er anschließend viele Jahre lang nicht mehr in einem Verein.

„Erst mit 22 Jahren bin ich durch Freunde wieder zum Fußball gekommen. Ich hätte mir lange Zeit nicht ausmalen können, zwei- bis dreimal in der Woche zum Training zu gehen und am Samstag auf dem Platz zu stehen“, schildert der Stürmer. Ab 2015 lief Kovacevic zunächst in der C-Klasse für den FC Hochbrück II auf, ehe er für die erste Mannschaft in der A- und Kreisklasse zum Einsatz kam. Vor einigen Monaten folgte nach einer starken A-Klassen-Saison der Wechsel zum VfR Garching II.

„Amar ist ein Vollblutstürmer.“

In Garching lief es für Kovacevic auf Anhieb. Schon in den Testspielen vor dem Saisonstart zeigte sich der Angreifer äußerst treffsicher. Gleich im zweiten Pflichtspiel für den VfR gelang dem 29-Jährigen ein Achterpack. Sein persönliches Saisonziel von 20 Toren hat sich bereits vor der Winterpause erübrigt.

Seine Auftritte bringen auch Garchings Spielertrainer Nikolaos Salassidis zum Schwärmen: „Amar ist ein absoluter Vollblutstürmer. Er hilft der Mannschaft nicht nur mit seinen Toren.“ Generell sorgt Kovacevic mit seinem starken Abschluss für ständige Unruhe im gegnerischen Strafraum, versteht es aber auch, seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Kovacevic peilt mit dem VfR Garching II den Aufstieg an – spielte selbst noch nie in der Kreisliga

Trotz seiner sensationellen Torquote sieht Kovacevic noch Verbesserungsbedarf. „Ich kann auf jeden Fall noch an meinem Kopfballspiel arbeiten“, meint der Neuzugang. Nur eines seiner 23 Tore erzielte der Angreifer mit seinem Kopf. Mit weiteren Treffern möchte Kovacevic den VfR Garching II einem ambitionierten Ziel näherbringen. „Wir wollen dieses Jahr in die Kreisliga aufsteigen.“ Für den 23-Tore-Mann wäre es die erste Saison in der Kreisliga.

Amar Kovacevic (m.) bei seiner Lieblingsbeschäftigung: Bei Garchings 4:0-Sieg gegen den SV Istiklal erzielte er den frühen Führungstreffer. © Simone Orth

Salassidis traut seinem Neuzugang den Sprung in diese Spielklasse absolut zu: „Im Fußball hängt viel vom Umfeld ab. Ich habe das Gefühl, dass sich Amar bei uns gut zurechtfindet. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass er auch eine Etage höher spielen kann.“

Geht es für Kovacevic womöglich sogar noch weiter nach oben?

Vielleicht könnte es für Kovacevic tatsächlich noch weiter nach oben gehen. Die erste Mannschaft des VfR Garching befindet sich in der Bayernliga auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat mit 24 Treffern nach 20 Partien auch ein Offensivproblem. Die anstehende Winterpause könnte dem VfR nun die Möglichkeit bieten, den Kreisklassen-Torjäger auf höherem Niveau zu testen und zu überprüfen, ob der Angreifer dem doch recht großen Schritt gewachsen wäre.

Der FC Deisenhofen hat es den Garchingern in dieser Saison bereits vorgemacht: Lukas Kretzschmar, der in der vergangenen Spielzeit ebenfalls in der Kreisklasse auf Torejagd ging, konnte sich in der Bayernliga nach kurzer Zeit festspielen. Mit sieben Treffern liegt der 22-Jährige im teaminternen Ranking des FCD sogar auf dem zweiten Platz.

Erste, noch ironische Andeutungen über einen Einsatz von Kovacevic in der ersten Mannschaft scheint es in Garching schon gegeben zu haben. „Darüber wurde schon der ein oder andere Scherz gemacht. Falls einmal ein Stürmer fehlen sollte, kann ich mir vorstellen, mich auf die Bank zu setzen oder ein paar Minuten zu machen“, sagt der 29-Jährige. Doch zunächst will Kovacevic am kommenden Wochenende beim FC Eintracht München seine Topform in der Kreisklasse unter Beweis stellen. (Dominik Veitenhansl)