Es ist angerichtet: Pipinsried steht in den Startlöchern

FC Pipinsried – Das große Zittern beim FC Pipinsried ist vorüber. Der Bayerische Fußballverband hat die Lizenz für die Regionalliga erteilt. Das hebt die Stimmung vor der großen Saisoneröffnungsfeier am Samstag.

Lange haben Präsident Konrad Höß und das Projektteam „Regionalliga-Lizenz“ gezittert und gebangt. Doch nun hob der Bayerische Fußballverband den Daumen sowie zwei Hände zum Schulterklopfen in Persona des Präsidenten Rainer Koch sowie des Spielgruppenleiters Josef Janker. „Sie gaben uns eine Auszeichnung mit drei Sternen für unsere Umbauarbeiten am Stadion“, so Höß nach der Spielgruppentagung der Regionalliga Bayern im Bauch der Augsburger WWK-Arena. Und die Lizenz für die vierte deutsche Spielklasse natürlich obendrein. Der schultergeklopfte Macher des FCP meinte, sein Dorfverein habe die vom Verband geforderten Auflagen, um die es eine Menge Ärger gab (wir haben berichtet), sogar „übererfüllt“. Und: „Alles ist fix und fertig.“ Den Gerüchten, die Bauarbeiten hätten das Schmuckkästchen FCP-Stadion verschandelt, tritt der Präsident vehement entgegen. „Das Stadion ist ganz hervorragend geworden“, sagt er und schwärmt: „Vom neuen Parkplatz gehst du zehn Meter und bist drin.“

So sind die Verantwortlichen des FCP aus dem tiefen Tal der Tränen herausgewandert und können nun gemeinsam ihre verbliebenen Kräfte für die anstehenden Vergleiche gegen FC Bayern II oder die Münchner Löwen bündeln.

Kein Wunder also, dass die Stimmung im Verein gut ist vor der Saisoneröffnungsfeier am morgigen Samstag. Der Regionalliga-Neuling lädt ab 12 Uhr alle Fans, Freunde und Interessierte dazu ein. Dabei können sich die Besucher selbst ein Bild machen von der brandneuen FCP-Arena, die allen Neugierigen frei zugänglich ist. Gegen 14 Uhr spielt die neuformierte Mannschaft des FC Pipinsried gegen die SpVgg Landshut, anschließend wird das Team den Fans vorgestellt, ein kleiner Plausch mit den Aktiven wird möglich sein. Zudem können Fanartikel erstanden sowie Jahreskarten vorbestellt werden. Für das leibliche Wohl ist in Pipinsried bestens gesorgt.

Am vergangenen Mittwoch musste die Mannschaft von FCP-Trainer Fabian Hürzeler die zweite Niederlage im zweiten Vorbereitungsspiel hinnehmen. Nach der 1:3-Niederlage gegen Schwaben Augsburg am vergangenen Sonntag verloren die Ilmtaler beim ambitionierten Landesligisten SV Türkgücü Ataspor München mit 1:2. Schütze des Pipinsrieder Treffers war Ati Lushi. Die Niederlage hätte vermieden werden können, aber die FCP-Angreifer hatten augenscheinlich ihr Zielwasser vergessen.

Quelle: fussball-vorort.de